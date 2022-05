Des artistes chanteront pour Enfant Soleil à Chute-aux-Outardes

Serge Lepage amasse des dons pour Opération Enfant Soleil depuis 25 ans. On l’aperçoit ici en 2020.

Une douzaine d’interprètes et de groupes musicaux se produiront sur la scène de la salle de la FADOQ de Chute-aux-Outardes, du 3 au 5 juin, dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil.



L’organisateur de l’événement, le bénévole Serge Lepage, vient de dévoiler la programmation des trois jours. Le signal de départ sera donné à 19 h le vendredi avec le duo Patrice Couillard et Colombe Lessard. Il sera suivi de Pat Gallant, Gérald Poirier et Dany Talbot.

Le samedi, les activités reprendront dès 9 h avec des jeux de poches tout au long de la journée, un dîner pizza et hot dogs, un souper au cipâte, pizza et hot dogs (complet) et une soirée musicale.

M. Lepage invite les gens à vérifier les places disponibles pour cette soirée, qui sera lancée avec Simon Girard à 18 h, le duo Jessie et Lawrence à 19 h et le groupe Les Bestioles (rock’n’roll) à compte de 21 h jusqu’à minuit.

Enfin, le dimanche, un déjeuner et un souper au cipâte payants sont prévus, mais le public pourra aussi assister gratuitement à des prestations musicales de midi à 18 h. Lawrence et Karine, Jessie et Pierre, Nicole Girard ainsi que Diane David et Yvan Talbot se succéderont sur scène. La journée prendra fin avec le passage de jeunes chanteurs.

M. Lepage espère que les trois jours d’activités lui permettront de grossir le montant qu’il remettra à l’organisation provinciale à la suite des nombreux dons recueillis tout au long de la dernière année.

Coupe de cheveux

Parlant de collecte de dons, les gens sont invités à encourager la cause des enfants malades lors de l’événement Coupe de cheveux pour Enfant Soleil, le samedi 28 mai, aux Galeries Baie-Comeau.

Quatre personnes se feront raser les cheveux pour l’occasion. L’interprète Dany Talbot se produira entre 10 h et 14 h.

Serge Lepage souhaite amasser 2 000 $ avec cette activité et fait appel à la générosité du public. Il est aussi possible soutenir la cause directement sur sa page de dons en ligne sur le site Internet d’Opération Enfant Soleil.