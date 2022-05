Un incendie ravage un immeuble à logements à Forestville

L’incendie qui est survenu à l’intersection des rues Verreault et Cleary à Forestville s’est déclenché dans la voiture avant de se propager à l’imeuble de 4 logements. Photo : Courtoisie

Les pompiers de Forestville et des environs sont mis à contribution plus souvent qu’ils le voudraient ces derniers temps. Encore aujourd’hui (21 mai), un incendie a ravagé un immeuble à 4 logements situé à l’intersection des rues Cleary et Verreault, faisant un blessé mineur.

Les pompiers ont reçu l’appel à 11 h 33 pour un incendie de véhicule. « L’homme effectuait des travaux sur sa voiture quand le feu s’est déclenché et s’est propagé jusqu’à la résidence », déclare le directeur du service incendie de Forestville et de l’Entente intermunicipale en incendie, Martin Bouchard.

Les bouteilles de propane qui se trouvaient sur le balcon de l’immeuble ont par la suite explosé, amplifiant ainsi l’embrasement du bâtiment. « Ça s’est déroulé très rapidement. À notre arrivée sur les lieux, tout était en flammes », raconte M. Bouchard.

Quelque 30 pompiers des casernes de Longue-Rive à Colombier ont été appelés sur les lieux de l’incendie. Ils ont terminé leur travail vers 16 h. « Le vent ne nous a pas aidés ni la chaleur qui dépassait les 20 degrés », souligne le directeur.

Les locataires des logements ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Des appels au support à ces sinistrés ont déjà été lancés sur les réseaux sociaux.

Maison mobile

Pas plus tard qu’il y a deux jours, une maison mobile a aussi été la proie des flammes sur la rue Vincent à Forestville. Dans son cas, le feu s’est déclenché à la suite d’un problème électrique dans le coin du réfrigérateur.

« Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. On a pu maîtriser le brasier, mais la résidence est tout de même assez endommagée. Les assurances décideront si elle sera considérée comme perte totale », divulgue Martin Bouchard.

Pour cet incendie, 15 sapeurs en provenance de Portneuf-sur-Mer et Forestville ont été nécessaires. L’événement n’a pas fait de blessé, mais les résidents reçoivent le soutien de la Croix-Rouge.

Feu de broussaille

Le 20 mai, le service incendie de Forestville a une fois de plus reçu un appel, cette fois pour un feu de broussaille dans le rang Paul-Baie. Aucun blessé ni dommages importants ont été déclarés.

« Les pompiers n’ont pas de pause ces temps-ci. On souhaiterait ne recevoir aucun appel, mais on reconnaît l’importance de ces personnes volontaires », de conclure le directeur en remerciant tous les pompiers pour leur dévouement.