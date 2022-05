La valve de 140 tonnes entamera son voyage vers la Centrale Bersimis-2 via les routes 138 et 385 mardi prochain. Courtoisie Harold Michaud.

Une pièce de 140 tonnes sera transportée via la route 138

Dans le cadre du projet de réfection de la centrale hydroélectrique Bersimis-2, la première valve pesant 140 tonnes (plus de 300 000 lb) est arrivée par barge le 20 mai au quai de Forestville en provenance de Sorel. C’est l’entreprise Bellemare Transport Ingénierie et Logistique qui a assuré le transport qui a duré quatre jours.

Si le vent baisse, la pièce sera débarquée de la barge demain pour être transportée via les routes 138 et 385 en direction de Bersimis-2 le mardi 24 mai entre 9 h et 15 h.

Pour ce faire, la barge échouera volontairement et la grue installera un petit pont sur le baissant de la marée afin de rouler le chargement pour en libérer la barge. Un chemin en acier sera érigé pour compléter l’opération.

Rappelons que le projet de réfection de la centrale hydroélectrique Bersimis-2 dont les coûts sont estimés à 45 M$ a été attribué au consortium ATA formé d’Alco-TMI, Transelec Commun et Arno Électrique.