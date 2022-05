Franquelin a les jeunes à coeur

La municipalité de Franquelin a donné la parole aux jeunes, un peu plus tôt en mai, afin d’entendre leurs besoins et leurs idées pour ensuite orienter les actions du comité des loisirs.



Selon le maire Steeve Grenier, les participants à la rencontre de consultation ont suggéré notamment l’aménagement d’une patinoire et d’un terrain de soccer ainsi que l’installation de paniers de basket. « Certains voulaient une glissade d’eau », a souligné M. Grenier, d’un ton amusé.

S’il y a une chose sûre pour le maire, c’est que la municipalité répondra à la proposition de paniers de basket. Les autres demandes chemineront.

« On va essayer de redonner un peu aux jeunes. (…) On travaille là-dessus pour voir si dans les budgets, on ne peut pas gratter à quelque part », assure-t-il.

Franquelin compte autour de 25 jeunes de moins de 18 ans. « Il y en a quand même, c’est surprenant. J’ai une conseillère que juste elle, elle en a quatre », conclut M. Grenier, qui veut redonner à la jeunesse.