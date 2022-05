Les deux choix de première ronde du Drakkar pourraient être disponibles

Le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux, n’a vraiment pas été béni par la chance lors des deux dernières loteries pour le repêchage de la LHJMQ, avec les positions les plus basses qu’il pouvait avoir dans les deux cas. Mais les 4e et 5e choix cette année, il y a quand même pire.

« Je ne me ferai probablement pas engager par Loto-Québec. Mettons que le gars qui va s’acheter un billet de 6/49 après un coup de chance, ce n’est pas moi », a rigolé le patron hockey du Drakkar mercredi matin, au lendemain de cette loterie qui a favorisé les Eagles du Cap Breton pour le tout premier choix.

Mais une fois la déception passée, le portrait reste intéressant pour le Drakkar. « On aura deux excellents joueurs dans les cinq premiers, c’est toujours comme ça qu’on a vu ça. Oui, c’est le moins bon des scénarios, mais on va avoir quand même deux très bons joueurs », a lancé Rioux.

Toutefois, contrairement à l’an dernier, où le dg avait la ferme intention d’utiliser ses deux choix de première ronde (Vincent Collard 3e et Nathan Baril 18e), le dirigeant a laissé entendre que l’une de ses deux sélections de 2022 pourrait être disponible.

« L’an dernier, c’était assuré qu’on allait utiliser nos choix mais cette année, on se garde toutes les options ouvertes. Ça dépendra toujours du retour qu’il y a au bout, mais si une transaction peut faire la différence pour faire avancer notre équipe, on va sûrement la considérer », a fait valoir Pierre Rioux.

On se rappellera que pour cette loterie, le Drakkar avait 5 boules sur 21 dans le boulier, soit ses 3 pour sa 16e place et les 2 de Val-d’Or, qui a terminé un rang plus haut. Il avait 24 % de chances de décrocher le premier choix, qui est revenu au Cap Breton avec ses 9 boules (43 %).

Victoriaville (6 boules, 28 %) a obtenu le deuxième choix. Quant aux Saguenéens de Chicoutimi, qui n’avaient qu’une seule boule (5 %), ils ont grimpé de deux rangs pour finalement repêcher troisième au soir du 4 juillet, première ronde de la séance de sélection de la LHJMQ. Les rondes 2 et suivantes se dérouleront le lendemain.