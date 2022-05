Rivière Amédée : un quadriporteur retrouvé près de l’homme décédé mardi

Un quadriporteur appartenant à l’homme de 55 ans retrouvé sans vie mardi sous le pont piétonnier enjambant la rivière Amédée a été retrouvé sur place, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’une personne à mobilité réduite. Les forces policières confirment aussi que le quinquagénaire est originaire de Baie-Comeau.

Il s’agit là des deux dernières informations confirmées par la Sûreté du Québec dans ce dossier. Pour l’instant, le porte-parole régional, le sergent Hugues Beaulieu, indique ne pas être en mesure de dévoiler l’identité de la victime sans l’autorisation de la famille.

Présentement, plusieurs hypothèses sont sur la table pour déterminer les causes et circonstances du décès et l’enquête suit son cours.