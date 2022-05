Le Centre d’action bénévole de Manicouagan remporte le prix Coup de coeur des ministres

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Manicouagan a remporté, jeudi, le prix Coup de cœur des ministres lors de la remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, spécial pandémie.

Ce prix vient couronner l’engagement de tous les instants du CAB pour aider sa communauté lorsque la planète tout entière a été frappée par la COVID-19 au printemps 2020.

« Ça dépasse largement nos attentes pour un petit organisme de la Côte-Nord qui n’existait pas il y a quatre ans », s’est exclamée avec émotion Cindy Berger, sa directrice générale, au lendemain de la cérémonie de remise au théâtre Capitole à Québec.

En soumettant le projet La solidarité au service de la communauté dans la catégorie Impact sur la communauté, organisme communautaire, Mme Berger souhaitait mettre en lumière toutes les actions posées pour aider les gens de la Manicouagan à composer avec la réalité pandémique.

Si l’honneur de cette catégorie lui a échappé, le CAB s’est drôlement bien repris en glanant le prix Coup de cœur des ministres. « Je n’aurais pas pensé qu’on se serait classé aussi haut », a avoué sa directrice générale.

Des épiceries et plus

Pendant que de nombreux organismes de la Manicouagan cessaient leurs activités en raison de la situation sanitaire, le CAB, a au contraire élargi considérablement sa gamme de services. En plus de maintenir ses activités de popote roulante et de transport et accompagnement pour les aînés, il a développé un service d’aide à l’épicerie et d’appels de courtoisie pour briser l’isolement.

De la mi-mars mars à septembre 2020, 675 épiceries ont été faites pour les aînés et livrées par une cinquantaine de bénévoles. Des aînés qui, pour la plupart, n’avaient pas de cartes de crédit ni d’Internet pour faire leur épicerie en ligne. Le CAB a pris la situation en main pour les accompagner dans le processus et en utilisant sa propre carte de crédit pour ensuite refacturer aux bénéficiaires.

« On a aussi dû supporter deux initiatives citoyennes », ajoute Cindy Berger, en faisant référence à la page Facebook Solidarité Manicouagan et à la distribution de cartes-cadeaux d’épicerie aux gens en situation financière précaire grâce à des dons amassés par Kevin Grenier.

C’est tout ça et plus encore qui ont été mis en évidence dans le projet La solidarité au service de la communauté et qui lui a permis de se démarquer dans l’ensemble du Québec.

Cindy Berger insiste sur la contribution des précieux bénévoles ainsi que sur la confiance de la population et de la Ville de Baie-Comeau sans qui rien n’aurait été possible. « On est une petite équipe de trois personnes, c’est pour ça que ça n’aurait pas été possible sans eux. »

Le Centre d’action bénévole de Manicouagan diffuse sur sa page Facebook depuis vendredi la vidéo tournée dans ses murs à la fin avril à titre de finaliste aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.