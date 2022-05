Championnat régional d’athlétisme : la Polyvalente des Baies se montre dominante

La délégation de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, grande gagnante du Championnat régional d’athlétisme – Côte-Nord avec quatre bannières et le trophée Yvette Cyr pour l’école avec le plus de points pour l’ensemble des six catégories.

Signe que la vie a repris son cours normal, le RSEQ Côte-Nord a pu tenir son Championnat régional d’athlétisme après des rendez-vous ratés en 2020 et 2021. Quelque 325 étudiants-athlètes du secondaire ont foulé la piste Guillaume Leblanc, derrière le Cégep de Sept-Îles, pour la compétition des 28 et 29 mai.

La plupart des écoles secondaires de la Côte-Nord, d’Ouest en Est, de Sacré-Cœur/Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon, et du Nord pour Fermont, étaient du rendez-vous.

« On est content de la participation après une absence de deux ans. Dame Nature ne nous a pas gâtés samedi (pluie et vent), mais on a été récompensé dimanche par une plus belle température pour la journée », de dire le directeur général du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher.

« Ça ne pouvait pas mieux couronner notre saison », a-t-il renchéri. Il a souligné que l’athlétisme occupe une place importante au sein du réseau « et ç’a été prouvé encore ce week-end. » Il a d’ailleurs mentionné que les sourires étaient au rendez-vous.

Domination PDB

Sur la piste et la pelouse, les porte-couleurs de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau (PDB) ont dominé le Championnat régional d’athlétisme, mettant la main sur quatre des six bannières, s’emparant de celles du benjamin masculin, du cadet féminin, du juvénile féminin et du juvénile masculin.

Forte de sa récolte, la PDB a aussi été décorée du trophée Yvette Cyr, remis à l’école avec le meilleure pointage pour l’ensemble des catégories.

Quant aux deux autres bannières du championnat, elles ont été remportées par les athlètes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier pour la catégorie benjamin masculin et par les représentants du Centre de services scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord) pour le cadet masculin.

Par ailleurs, un record de la Côte-Nord en athlétisme est tombé lors de la compétition. Liam Simard de la PDB a effacé une marque vieille de 40 ans au lancer du disque appartenant au Septilien Bernard D’Amour. La nouvelle distance à franchir sera maintenant de 51,49 m.

La suite à la compétition de la fin de semaine sera le Championnat provincial du RSEQ pour les athlètes nord-côtiers retenus en fonction des standards. Ça se passera les 11 et 12 juin à Rivière-du-Loup.

« Sachez si bien nous représenter comme vous le faites si bien sur la scène régionale », ont été les mots d’Éric Boucher.

Pour les résultats des épreuves, rendez-vous sur la page Facebook du RSEQ Côte-Nord.

Les porte-couleurs du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, récipiendaires de la bannière de la catégorie benjamin masculin, en compagnie de leur entraîneure Josée Caissy, reçoivent leur récompense de la part de Ken Bouchard.

Liam Simard de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, sur la plus haute marche du podium pour l’épreuve du lancer du disque. Il est le nouveau détenteur du record pour la Côte-Nord pour cette épreuve, effaçant la marque de celui qui lui donne la main, le Septilien Bernard D’Amours.

Les athlètes du Littoral ont gagné la bannière de la catégorie cadet masculin. Ils sont accompagnés de leurs entraîneurs.

Dave Delaunay (à gauche) de Forestville, qui prend sa retraite de l’enseignement, a été honoré pour son engagement à l’endroit du sport étudiant durant près de 30 ans. Sur la photo, il est accompagné du directeur général du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher, et d’Yvette Cyr, ancienne directrice et amie de longue date.