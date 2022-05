Périple enrichissant pour trois étudiants du collégial

Une trentaine d’étudiants âgés de 14 à 24 ans et issus de la diversité canadienne, dont deux étudiantes du cégep de Baie-Comeau et un étudiant du cégep de Sept-Îles, participeront à une expédition scientifique proposée en collaboration avec Students on Ice (SOI) et la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU).

Les deux étudiantes du cégep de Baie-Comeau, Gabrielle Thomas et Kerry-Ann Bellefleur ainsi que Guillaume Turnblom, étudiant au cégep de Sept-Îles, ont été sélectionnés pour l’expédition et embarqueront sur le brise-glace Polar Prince. Leur itinéraire les amènera dans la région du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse et à l’Île de Sable située à 170 km des côtes de la province dans l’océan Atlantique.

Ils visiteront des zones protégées marines, forestières et autochtones, des parcs nationaux et une réserve de la biosphère de l’UNESCO. Les jeunes auront aussi la chance de rencontrer une communauté autochtone mi’kmaq de la région.

Les participants exploreront des écosystèmes uniques en participant à des ateliers et différentes activités animées par des experts de divers domaines comme la géographie, l’histoire, la politique, les sciences et les arts.

« Ce séjour se veut une occasion unique d’approfondir leur compréhension des changements climatiques, de la biodiversité, des océans, de la culture et de la conservation », indique le communiqué de la RMBMU.

« Cette expédition a un grand aspect environnemental pour nous sensibiliser aux impacts des changements climatiques. Il y a également l’aspect autochtone qui m’intéresse, d’avoir la chance de rencontrer une autre communauté autochtone et d’échanger avec eux, de voir leur culture », mentionne Kerry-Ann, étudiante innue originaire de Pessamit.

La jeune Innue vient de terminer sa première année en sciences humaines, profil enjeux mondiaux et cette aventure touche à plusieurs de ses intérêts comme l’anthropologie, l’histoire et la culture autochtone. « J’aimerais poursuivre mes études dans un de ces champs d’intérêt, il y a aussi le droit autochtone qui m’intéresse », ajoute-t-elle.

Ce partenariat entre Students on Ice et la RMBMU en est à sa sixième année et les étudiants de la région peuvent participer à cette expédition grâce à l’apport financier du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.