Tous unis lors de la Marche de l’eSPoir

La Marche de l’eSPoir était de retour au parc des Pionniers, à Baie-Comeau, dimanche, afin d’amasser des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques et offrir des services aux personnes atteintes.

Le parc des Pionniers à Baie-Comeau s’est animé au rythme de la 23e Marche de l’eSPoir de la Société canadienne de la sclérose en place, section Côte-Nord, dimanche. Près de 70 marcheurs, selon les estimations des organisateurs, ont pris le départ peu après 11 h. Parmi eux, des personnes atteintes par la maladie, mais aussi d’autres soutenant cette cause.

La présidente de la section Côte-Nord de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Annabelle Céré, pose en compagnie d’Alain Chouinard, Cyndie Lefrançois et Élaine Drolet.

La récolte officielle de l’événement sera dévoilée en fin d’après-midi, mais au moment de la marche, quelque 13 000 $ avaient été amassés. Élaine Drolet et Alain Chouinard, les deux grands organisateurs de l’événement, et la présidente d’honneur, Cyndie Lefrançois, ne perdaient de vue leur objectif de 17 000 $, soit 1 000 $ de plus que l’édition virtuelle de 2021.

Chantale Simard a participé à la Marche de l’eSPoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques avec une pensée pour sa maman, atteinte de la maladie depuis près de 17 ans. Elle était accompagnée de plusieurs membres de sa famille, dont sa soeur, son frère et son fils Alecxy Lessard, qu’on aperçoit avec elle.

Chantale Simard se trouvait sur place en compagnie de membres de sa sœur, d’un de ses frères et d’autres membres de sa famille. « On est venus marcher parce que ma mère est atteinte de la sclérose en plaques depuis 17 ans presque. Elle n’est pas là aujourd’hui pour nous accompagner, car elle avait des petits problèmes de santé, mais elle est avec nous en pensée », a raconté celle dont la maman, âgée de 62 ans, se déplace en fauteuil roulant.

Pour Yolande Nadeau, la Marche de l’eSPoir a été une occasion d’encourager son amie Francine Marceau qui, malgré la maladie qui l’afflige depuis de très nombreuses années, est un véritable modèle de courage.

Pour sa part, Yolande Nadeau était de l’événement une fois de plus pour appuyer sa grande amie, Francine Marceau, atteinte de la sclérose en plaques et se déplaçant en fauteuil roulant depuis de très nombreuses années. « Elle est tellement dynamique. Elle veut… Elle me donne une leçon de courage, de persévérance, de ne jamais lâcher. L’encourager, c’est le peu que je peux faire », a témoigné Mme Nadeau, le regard dirigé vers son amie.

En 1999, lors de la première édition de la Marche de l’eSPoir à Baie-Comeau, Francine Marceau était sur place dans son fauteuil roulant et ce dimanche, elle était encore là, fidèle au rendez-vous. L’importance de l’événement et les fonds qu’il permet d’amasser, elle y croit. En 23 ans, a-t-elle souligné, plusieurs médicaments ont été développés pour ralentir la progression de la maladie, mais pas encore pour la guérir.