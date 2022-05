L’abandon de la livraison des commandes en ligne chez Maxi fait des malheureux

Les clients du service de livraison des commandes en ligne du magasin Maxi de Baie-Comeau doivent en faire leur deuil depuis le 28 mai, mais pour Denis Gagné, l’abandon de la formule ne passe tout simplement pas.



« Encore un service coupé à une population vieillissante ou dans l’incapacité de faire son épicerie », déplore le Baie-Comois, qui profite depuis deux ans du service offert par Livraison MP & fils.

Blessé à la suite d’un accident, le retraité se meut dorénavant avec plus de difficulté et il n’a que de bons mots au sujet du service. « Je ne me déplace pas aisément et avec le COVID, la livraison était l’idéal pour nous protéger., ajoute l’homme qui signale que son épouse et lui souffrent tous deux de diabète.

Le citoyen affirme que s’il était moins résilient, il lancerait une pétition pour réclamer le retour du service, car la population de Baie-Comeau et des alentours en a besoin. Il en va, dit-il, du gros bons sens et du respect des clients.

« Ça prend quelqu’un qui parle pour tout le monde, même si je ne connais pas le monde qui s’en sert, je connais les conséquences », conclut M. Gagné.

Une bonne clientèle

Directrice par intérim du magasin Maxi, Nadine Rousseau explique l’abandon du service « pour une multitude de raisons », dont celle de la flambée du prix de l’essence.

« On avait quand même une bonne clientèle », reconnaît celle qui espère maintenant que des membres de la famille ou des amis des personnes qui bénéficiaient du service pourront venir en renfort.

De son côté, Martin Poirier, qui a démarré Livraison MP & fils avec le début de la pandémie, il y a plus de deux ans, mentionne que la décision d’y mettre fin vient officiellement PC Express, mais qu’en même temps, elle fait aussi son affaire.

« La décision ne vient pas de moi, mais j’y pensais beaucoup. Je ne suis pas fâché de la situation », souligne le propriétaire du service de livraison. Paramédic de métier, M. Poirier travaille beaucoup de nuit et il trouvait la charge trop lourde avec son entreprise. Depuis quelques mois, il desservait aussi les clients d’IGA, mais comptait beaucoup plus de clients chez Maxi. C’en est dorénavant fini pour les deux endroits.

« Je croyais beaucoup au service. Des livraisons, j’en faisais environ 300 par mois. Je sais qu’il y a beaucoup de clients qui ont besoin de ce service-là », assure-t-il, en parlant de personnes sans voiture, d’autres souffrant d’un handicap ou encore d’aînés. Plusieurs l’implorent de continuer à les dépanner, mais il affirme ne pas pouvoir dépanner tout le monde.

Selon M. Poirier, la décision de PC Express prévaudrait partout au Québec, sauf à Montréal.