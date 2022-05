Racquetball : deux autres titres canadiens pour Samuel Murray

Samuel et Tommy Murray, avec leurs plaques soulignant leur championnat canadien de racquetball, prennent la pose avec leur mère, Christine Brisson. Photo Facebook

Samuel Murray règne encore et toujours sur le monde du racquetball canadien. L’athlète originaire de Baie-Comeau a remporté deux autres titres au championnat canadien de racquetball, disputé du 24 au 28 mai à Brossard.

Avec deux nouvelles conquêtes, Murray compte maintenant quatre trophées de champion national en simple open. En double, il en a maintenant six, le dernier acquis avec son frère Tommy. Il s’agit d’un troisième titre consécutif pour les deux frangins.

L’autre Baie-Comoise qui se distingue sur le circuit national est Michèle Morissette, qui a pour sa part remporté un cinquième titre canadien en double, un premier avec Frédérique Lambert.

Morissette s’est aussi inclinée en finale du simple open féminin, contre sa coéquipière du double.

En simple, Samuel Murray a été tout simplement dominant, lui qui n’a perdu aucun set durant tout le tournoi, mettant ainsi à contribution son expérience sur le circuit professionnel, lui qui figure parmi les meilleurs de joueurs de racquetball en Amérique du Nord. Il a emporté en finale devant Coby Iwaasa 15-9, 15-8 et 15-8.

En double, Murray s’est associé à son frère Tommy pour remporter leur troisième titre consécutif. Ils ont affronté Iwaasa et Kurtis Cullen en finale. Cullen et Iwaasa ont remporté la première manche 15-13, mais les frères Murray ont réussi à arracher une victoire de 15-14 dans la deuxième manche, puis ont remporté les deux manches suivantes 15-6 et 15-8 pour mériter l’or.