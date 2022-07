Développement économique Canada injecte plus de 2,1 M$ dans sept projets sur la Côte-Nord

Développement économique Canada (DEC) vient d’annoncer un soutien de 2 167 923 $ à sept organismes de la Côte-Nord pour des projets de constructions et d’améliorations d’installations communautaires.

Parmi les projets, on peut penser à la construction d’une piste cyclable hors route 138 à Baie-Comeau pour relier la rue McCormick et le chemin de la Scierie, à l’aménagement d’une place publique dans le centre-ville du secteur Mingan à Baie-Comeau et à l’érection d’un parc public avec amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à Sept-Îles.

Les montants obtenus varient de 20 000 $ à près de 500 000 $. Ces contributions non remboursables proviennent du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Voici la liste des projets retenus

Bande des Montagnais de La Romaine Sentier riverain 498 119 $

Ville de Sept-Îles Parc public 495 000 $

Corporation Véloroute des Baleines Piste cyclable 448 007 $

Ville de Baie-Comeau Place publique 415 000 $

Bonne-Espérance Promenade 195 947 $

Portneuf-sur-Mer Installations récréotouristiques 95 850 $

Rivière-Saint-Jean Bibliothèque 20 000 $