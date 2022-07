Jeux du Québec : la Côte-Nord termine avec 16 médailles

Le rideau est tombé sur la 55e Finale des Jeux du Québec se tenant à Laval et la Côte-Nord aura remporté 16 médailles.

Le chef de délégation de la Côte-Nord, Philippe LeBreux s’est dit fier de ce résultat.

« Quelle belle finale avec de belles performances et une attitude exemplaire des athlètes ! Nous n’avions pas d’objectif de médailles puisque la dernière finale d’été remontait à Thetford Mines en 2018, mais de passer de deux à seize c’est exceptionnel », indique M. LeBreux.

Durant ses Jeux, deux de nos athlètes ont remporté trois médailles. Nicolas Tardif (Les Escoumins) en athlétisme avec l’or au lancer du javelot et l’argent au lancer du disque et au lancer du marteau et Mercedes St-Onge (Mani-Utenam) en golf avec l’or pour l’épreuve deux balles, meilleures balles avec Louanne Aubin, le bronze pour la formule Vegas à deux (avec la même partenaire) et l’or pour le tournoi individuel par coups (Stableford).

C’est d’ailleurs cette dernière qui avait le privilège de porter le drapeau de la Côte-Nord pour la cérémonie de fermeture.

Quant à Abby Dufour (athlétisme), Keathon Monger (athlétisme), Eliot Tremblay (athlétisme) et Élisabeth Martin (vélo de montagne), ils se sont retrouvés à deux reprises sur le podium.

Parmi les éléments marquants de ses Jeux pour la Côte-Nord, on peut citer le fait que la région a remporté ses premières médailles en golf et en vélo de montagne. On se souviendra aussi de la performance de Liam Simard en décathlon qui a établi un nouveau record des Jeux du Québec.

Soulignons également l’obtention de la bannière d’esprit sportif par les équipes féminine et masculine de soccer de la Côte-Nord.

Bourse Alice-Cloutier

Onze athlètes se retrouvent finalistes pour la bourse Alice-Cloutier qui souligne l’éthique sportive. Il s’agit d’Eliot Tremblay (athlétisme), Alice Ouellet (basketball féminin), Émile Gauthier (basketball masculin), Édouard Lévesque (natation), Alexis Devost (golf), Élise Beaulieu (soccer féminin), Esteban Février (soccer masculin), Mathis Guérin (tir à l’arc), Élisabeth Martin (vélo de montagne), Amélie Guillemette (volleyball féminin) et Gabriel Cormier (volleyball masculin).

La prochaine finale d’été des Jeux du Québec aura lieu à Rimouski en 2023. Le futur s’annonce prometteur parce que plusieurs athlètes ayant pris part à Laval 2022 sont éligibles à revenir.