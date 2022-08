De la belle chaleur en juillet

Les températures moyennes observées en juillet à Baie-Comeau et à Sept-Îles ont été légèrement plus élevées que les normales, mais c’est le jour que les écarts ont été les plus prononcés.

Météorologue chez Environnement Canada, Dominic Martel indique que le secteur Baie-Comeau compile une température moyenne diurne et nocturne de 16,3 degrés Celsius, comparativement à une normale de 15,6.

En journée, le mercure a atteint une moyenne de 22 degrés, alors que la normale est de 20,9. Les nuits ont été dans les normales. Fait à noter, c’est le 22 juillet où les gens ont eu le plus chaud avec un maximum de 27,4 au thermomètre.

À Sept-Îles, la température moyenne de 15,6 degrés Celsius observée en juillet a été d’à peine 0,4 degré supérieur à la normale. Le maximum moyen a été de 21 degrés contre une normale de 19,5.

Moins et plus

La pluie est tombée un tantinet moins abondamment qu’à l’habitude à Baie-Comeau, mais passablement plus à Sept-Îles, toujours selon le bilan météo d’Environnement Canada.

M. Martel rapporte des précipitations de 82 mm le mois dernier à Baie-Comeau alors que la normale se situe à 93. La journée orageuse du 21 juillet aura été la plus mouillée avec 27 mm de pluie.

En juillet à Sept-Îles, il tombe normalement 104 mm de pluie. En 2022, les résidents y ont passablement goûté avec 145.