Pas de courant lundi après-midi dans Sainte-Amélie

La majeure partie des résidents du quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau devront composer avec une interruption d’électricité lundi après-midi, en raison d’un bris d’équipement sur le réseau qui vient d’être observé.

La municipalité coupera le courant de 13 h à 17 h sur les avenues Roberval, du Père-Garnier, Champlain, Laurier, Cadillac et Taché, en plus d’une partie des avenues Mance et Laval.

Agent aux communications à la Ville, Pierre-Olivier Normand indique que l’interruption est nécessaire pour effectuer de façon sécuritaire les travaux de remplacement de pièces défectueuses.

Il y a quelques mois, une interruption d’électricité, planifiée celle-là, avait touché ce secteur du quartier Sainte-Amélie afin de réaliser de l’entretien sur le réseau. Le bris de ce matin n’y est pas lié, assure M. Normand.