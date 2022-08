Les artistes et artisans de la troupe Chaud Bizzz se sont réunis une dernière fois pour la dernière représentation du spectacle Baie-Comeau : d’aventure et de culture. Photo Créations Sabrina

Le spectacle Baie-Comeau : d’aventure et de culture fait ses adieux au public baie-comois

Après trois éditions, les artistes du spectacle Baie-Comeau : d’aventure et de culture, de la troupe Chaud Bizzz, ont foulé les planches du Centre des arts de Baie-Comeau pour une dernière fois, le 30 juillet.

Cette édition renouvelée a attiré près de 2 000 spectateurs en dix représentations. Durant les trois étés, ce sont plus de 7 500 spectateurs qui ont assisté au spectacle d’envergure qui aura engendré des retombées économiques intéressantes pour la région.

Les trois artistes en vedette dans cette mouture 2022, Renee Wilkin, Marc-André Fortin et Jolyane Lemay, ont passé tout le mois de juillet à Baie-Comeau. Selon le producteur, ils ont beaucoup apprécié la région et ses attraits. Ils se sont rendus jusqu’à Manic-5 pour visiter l’incontournable barrage Daniel-Johnson, dont l’histoire était évidemment soulignée dans le spectacle.

Simon Philibert, producteur du spectacle, se dit « très fier d’avoir pu mettre sur pieds un projet qui aura su plaire à la population, mais qui aura également su rendre fiers les Baie-Comois de leur histoire, de leur richesse. On peut dire mission accomplie ».

D’ailleurs, la fierté est le sentiment général partagé par les Baie-Comois à la sortie des représentations, selon M. Philibert. La chance d’avoir des artistes de grands talents, avec des voix extraordinaires, sur « notre scène », est aussi un commentaire entendu régulièrement parmi les spectateurs.

Il estime que la proportion de spectateurs provenant de l’extérieur de la région était d’environ 20 %. « Notre mandat était de proposer une expérience touristique aux visiteurs et on a rempli notre mission en investissant plus de 1,5 M$ dans cette mégaproduction », ajoute M. Philibert.

Le producteur raconte au passage « qu’une dame venant tout juste de s’établir à Baie-Comeau est allée voir le spectacle pour mieux connaître sa nouvelle région et elle est littéralement tombée en amour avec sa ville d’adoption ».

Déjà, la troupe travaille sur un nouveau concept de spectacle pour l’été 2023, qui devrait être « totalement différent » de Baie-Comeau : d’aventure et de culture, selon M. Philibert. Les détails seront dévoilés au cours des prochains mois.