C’est l’heure de pédaler contre la sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclérose en plaques section Côte-Nord invite les amateurs de cyclisme de la région à venir pédaler à l’occasion de la huitième édition du Cyclo Tour SP qui se tiendra le 20 août à Sept-Îles, une importante activité de financement pour l’organisme.

Présenté en présentiel pour une première fois depuis 2019, le Cyclo Tour SP se déroulera cette année dans les rues de Sept-Îles, contrairement aux autres éditions où les cyclistes empruntaient les pistes cyclables.

« Nous voulons donner plus de visibilité à l’événement et à l’organisation derrière le projet. Nous pourrons compter sur Remorquage FG ainsi que sur la Sûreté du Québec pour nous escorter », se réjouit Annabelle Céné, présidente de l’organisme.

Ayant elle-même reçu un diagnostic de sclérose en plaques, Mme Céné estime qu’il est important de sensibiliser la population à cette maladie dégénérative qui s’attaque au système nerveux central.

« Les gens pensent souvent que la sclérose en plaques s’attaque aux personnes âgées, mais dans les faits, le diagnostic est majoritairement donné à la personne atteinte entre 25 et 49 ans. Environ 400 familles sont touchées sur la Côte-Nord présentement. Je mets l’emphase sur le mot ‘’famille’’, car dès qu’une personne est atteinte, c’est toute sa famille qui est touchée et qui doit s’adapter », explique-t-elle.

Le président d’honneur de l’évènement et propriétaire de Remorquage FG, Frédéric Gagnon, se dit choyé de pouvoir prendre part à l’occasion. « Ça me fait chaud au cœur d’aider pour cette cause. J’ai rencontré des bénévoles avec le cœur à la bonne place. C’était ma première expérience et je ne regrette pas du tout de m’être impliqué », explique celui qui a fait un généreux don de 10 000$ en plus de trouver plusieurs partenaires pour l’événement.

Mme Céné n’est pas inquiète que l’objectif de 25 000$ en dons sera atteint. L’argent amassée servira à aider les personnes atteintes de la sclérose en plaques ainsi qu’à approfondir les recherches à ce sujet. Notons que le Cyclo Tour SP a déjà permis d’accumuler 110 000 $ de dons lors des sept dernières éditions.

Au-delà de l’argent amassé, la présidente de l’organisme souhaite envoyer un message d’encouragement aux personnes atteintes de près ou de loin par la maladie. « Le Cyclo Tour pour moi représente l’espoir et c’est ce que j’espère transmettre aux victimes et à leur famille ».

L’événement présenté par Rio Tinto et IOC débutera donc à 9 h 15. Au menu, les parcours de 65 km et 130 km, un rallye familial dans la ville de Sept-Îles, des jeux gonflables, des hot-dogs et autres grignotines, des maquillages et des mascottes. Sans compter le 5 à 7 en fin de journée au Centre des congrès où les participants pourront profiter des bouchées offertes par le restaurant Le Bavard et l’Ivrogne.