C’est enfin reparti pour le Festival de la bière Côte-Nord

Le Boogie Wonder Band, groupe de musique disco, a fait danser les amateurs de bières, vendredi soir, au parc des Pionniers.

Ce n’est pas le temps incertain ni l’averse en début de soirée qui allaient empêcher les gens de renouer avec le Festival de la bière Côte-Nord, au parc des Pionniers, jeudi soir, après deux ans d’absence.

La bonne humeur régnait chez les festivaliers, heureux de pouvoir enfin festoyer en dégustant les breuvages des différents brasseurs présents. Le chansonnier Pete Fortier a diverti la foule, estimée à 1 500 personnes, qui attendait avec impatience le groupe musical disco, le Boogie Wonder Band.

Quelques festivaliers avaient même pris la peine de se déguiser, style disco, pour l’occasion. Il était presque impossible de ne pas bouger au son du Boogie Wonder Band et les amateurs de bière ne se sont pas fait prier pour danser et chanter toute la soirée.

Andrée, Solange et Linda de Pessamit avaient revêtus leurs habits disco pour l’occasion.

Les brasseurs présents, visiblement aussi contents d’être de là que les festivaliers, provenaient, entre autres, du Saguenay, de la Montérégie et bien sûr, de la Côte-Nord, avec la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau et La Compagnie de Sept-Îles. Des spiritueux, des seltzers et des cidres étaient également proposés pour ceux qui apprécient moins la bière.

Ce soir, c’est soirée country avec Jordan Lévesque, en compagnie de Guillaume Lafond et Francis Degrandpré. Pour le dernier soir du festival samedi, le groupe local Les Shimmeux agrémentera le début de soirée suivi du groupe Route 66, composé de Rick Hugues, Jonas Tomalty et Yvan Pedneault.