Élections provinciales : au tour de la CAQ de faire son annonce pour Duplessis

Le portrait se précise encore plus dans Duplessis en vue des élections du 3 octobre prochain. Après le Parti conservateur du Québec (Roberto Stéa) et le Parti québécois (Tristan Brunet-Dupont), on connaîtra le candidat ou la candidate d’un autre parti lundi en fin d’avant-midi.

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, François Legault, annoncera la personne choisie pour la candidature dans Duplessis le 8 août lors d’une conférence de presse à 11h15.