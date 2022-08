Une dernière soirée qui rockait au Festival de la bière Côte-Nord

La bière coulait à flots, comme les autres soirs du Festival et la dernière soirée n’a pas fait exception. Le site, situé au parc des Pionniers, fourmillait d’amateurs de bière venus profiter du temps idéal, de la bonne musique et de la compagnie.

Les gens étaient souriants et enthousiastes de voir le groupe local Les Shimmeux, avec leur folk rock qui fait assurément bouger, en attendant le groupe Route 66. « C’est une belle découverte, content d’avoir pu les entendre, c’est bon ce qu’ils font », mentionne un spectateur.

Le groupe baie-comois Les Shimmeux ont réchauffé la foule avant la prestation de Route 66.

La dernière soirée de la 7e édition du Festival de la bière Côte-Nord allait faire lever le plafond, comme l’a mentionné, en anglais, Jonas Tomalty, un des trois chanteurs du Route 66, tout en précisant que de toute façon, il n’y en avait même pas de plafond.

Ce fameux Jonas Tomalty semble faire fléchir les genoux des mesdames présentes. « Il est tellement sexy. Il a un charisme fou. Le beau Jonas, il bouge trop bien » sont quelques-unes des paroles entendues sur le chanteur qui s’est toutefois forcé à parler en français à quelques reprises.

Le groupe rock Route 66 était chargé de clore les festivités de l’édition 2022 du festival. Et, ils ont réussi à faire bouger la foule emballée par les chansons, tantôt grands classiques, comme les Rolling Stones ou les Beatles, tantôt rock plus pesant avec AC/DC, en passant par quelques ballades, du blues et quelques surprises, comme Personal Jesus de Depeche Mode chanté par Jonas Tomalty.

Rick Hugues, Yvan Pedneault et Jonas Tomalty se sont échangé le micro durant près d’une heure trente. La performance d’Yvan Pedneault interprétant Queen est digne de mention, étant capable d’aller chercher les notes les plus aigües, comme Freddie Mercury.

Yvan Pedneault a interprété plusieurs chansons de Queen.

Rick Hugues, avec sa voix suave, a chanté plusieurs power ballads comme Here I go again de Whitesnake. Jonas Tomalty a fait l’une de ses chansons durant le rappel, au plus grand plaisir de la foule.

Rick Hugues a chanté du blues, du classic rock et des ballades devant une foule enflammée.

Le Festival de la bière aura su plaire à plusieurs personnes avec sa programmation musicale variée, ratissant large, du disco au country et pour finir, du bon vieux rock’n’roll.