Jour d’inauguration du centre communautaire à Franquelin

Presque un an après la fin des travaux, Franquelin doit inaugurer, vendredi, son tout nouveau centre communautaire et, par le fait même, honorer la mémoire de l’un de ses illustres citoyens, Gilles McKinnon.



Agrandi et rénové au coût d’un peu plus de 1,6 M$, l’ancien centre des loisirs a été transformé en un centre communautaire abritant aujourd’hui les bureaux municipaux, les locaux du club de l’Âge d’or et du cercle des Fermières, le local des jeunes Jonathan-Soucy ainsi qu’une salle polyvalente.

Québec a accordé 1 118 511 $ au projet par l’entremise du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) et la municipalité a injecté 314 000 $ par règlement d’emprunt. La différence provient du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ), de la Société du Plan Nord et du programme de soutien aux projets structurants (PSPS).

La pandémie de COVID-19 aura pesé lourd sur la progression des travaux, lancés à l’automne 2019. « Ç’a été ardu, c’a été long, mais au moins, on a un beau bâtiment. On est très satisfait », assure le maire Steeve Grenier.

La municipalité de Franquelin a désormais ses bureaux au centre communautaire. Photo Cathy Dufour

Selon lui, les employés de la municipalité se trouvent très bien dans leur nouvel environnement. « Du côté municipal, c’est A1. Dans l’autre bâtiment, les employés municipaux avaient de la difficulté à travailler », dit-il, en faisant référence aux odeurs provenant du garage à proximité.

Salle Gilles-McKinnon

La cérémonie de vendredi permettra aussi d’officialiser la dénomination de salle Gilles-McKinnon de la salle communautaire du nouvel édifice.

Franquelin souhaite ainsi honorer la mémoire d’un citoyen dont les efforts ont permis, en 1972, de passer du statut de canton à celui de municipalité. « Cette personne-là a joué un rôle clé pour Franquelin. C’est une façon de le remercier », précise le maire Grenier.

Il assure que la municipalité réfléchit aussi à des façons de rendre hommage à d’autres citoyens méritants pour, dit-il, laisser des traces.

Voilà de nombreuses années, le local des jeunes de Franquelin a d’ailleurs été nommé du nom de Jonathan-Soucy. Comme le note l’élu, l’adolescent avait travaillé fort pour que soit dédié un local pour les jeunes du village, mais il s’est noyé dans la rivière Franquelin en 20000, un an avant la concrétisation de son projet.