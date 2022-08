L’enthousiasme règne à la veille des Championnats du monde de paracyclisme de Baie-Comeau

Partenaires, organisateurs, athlètes et dignitaires se sont réunis lors d’une conférence de presse afin de marquer le début des championnats mondiaux dont les compétitions s’amorceront demain jeudi, pour se compléter dimanche. Tous sont enthousiastes quant à la tenue de l’évènement à Baie-Comeau, et promettent une édition captivante.

Les instances locales ont manifesté leur satisfaction de recevoir à Baie-Comeau cet évènement sportif de calibre mondial, et ce pour une troisième fois, multipliant les mots de bienvenus à l’égard des 320 compétiteurs inscrits, provenant de près de 40 pays.

« Je tiens à féliciter les organisateurs, car ils font rayonner la Manicouagan partout dans le monde », a lancé le préfet de la MRC, Marcel Furlong, ajoutant qu’il souhaite que les athlètes repartent heureux et aient le goût de revenir et invitant la population à participer en grand nombre.

De son côté, Gilles Peruzzi, chef de piste pour l’Union cycliste internationale (UCI), a souligné que les nations sont heureuses de revenir à Baie-Comeau pour compétitionner. Lui-même est content de pouvoir s’appuyer sur les partenaires du milieu et l’organisation locale. D’autant plus que les Championnats du monde couronnent la saison 2022, c’est pour lui un plaisir de terminer la grande tournée mondiale ici même.

La cycliste et double championne du monde 2021 en course sur route et contre la montre dans la catégorie C4 féminin, la Québécoise Marie-Claude Molnar, a annoncé que Baie-Comeau marquerait la fin de sa carrière. Après 13 années de compétitions et de multiples victoires partout à travers le monde, l’athlète, qui se dit en transition, n’a que de beaux souvenirs de ses passages dans la région.

La Québécoise Marie-Claude Molnar, double championne du monde en cyclisme course sur route et contre la montre, dans la catégorie C4 féminin.

« J’ai toujours été charmée par les décors, l’organisation et le parcours, surtout la fameuse côte Saint-Georges en 2010 » se rappelle-t-elle en souriant.