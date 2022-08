Le Parc Nature se rend accessible aux gens à mobilité réduite

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est en pleine réalisation d’un vaste projet qui vise la population en général, mais particulièrement les personnes à mobilité réduite. Intitulé L’interprétation de la nature accessible à tous, ce projet s’étend sur différents axes afin que tous puissent profiter des attraits du parc.

Déjà, une passerelle a été construite afin d’éviter des escaliers sur le trajet du secteur des dunes. Cette voie de contournement permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité limitée de parcourir le sentier au complet sans contrainte.

La direction du parc travaille en partenariat avec l’Association régionale des loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de la Côte-Nord. Par son répertoire d’équipements adaptés, entre autres, l’organisme met à la disposition de ses membres divers appareils et accessoires facilitant les loisirs des personnes ayant des besoins particuliers.

L’ARLPH de la Côte-Nord a d’ailleurs contribué à l’achat d’un fauteuil motorisé électrique tout-terrain, par le Parc Nature, grâce à une aide financière du programme Population active de l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH). Ce quadriporteur spécialisé sera à la disposition des visiteurs qui en auront besoin, et leur permettra de se balader en pleine nature sur la totalité des sentiers.

Ce fauteuil roulant tout-terrain, un produit québécois de Trackz Mobility, permettra de profiter des sentiers en optimisant la sécurité et le confort de l’usager. Photo courtoisie de l’ARLPH de la Côte-Nord

« En étant membre affilié de notre association, le Parc Nature a la possibilité de nous emprunter du matériel. Nous avons entre autres des tapis d’accès extérieur enroulables. Ils ont six pieds de large par 82 pieds de long. Déroulé sur le sable, le tapis permet aux fauteuils roulants et aux déambulateurs d’atteindre le bord de l’eau. Nous avons aussi une chaise hippocampe, avec des roues pour aller sur le sable. On peut même lui en mettre des plus grosses pour aller dans l’eau » explique Céline Archambault, directrice de l’ARLPH de la Côte-Nord.

Tapis d’accès extérieur, qui permettent aux gens en fauteuils roulants d’atteindre des endroits jusque là inaccessibles.

Photo courtoisie ARLPH de la Côte-Nord

Des visites autoguidées

Une brochure d’interprétation sera disponible dès cet automne. Ce document offrira des informations sur la faune, la flore et les écosystèmes que l’on retrouve dans le parc. Il s’adressera aux promeneurs désireux de faire une visite autoguidée.

« Il arrive souvent que des gens ne veuillent pas avoir un guide-interprète avec eux. Ils désirent simplement visiter, à leur rythme. La brochure que l’on est en train de faire va leur donner toutes les informations pour interpréter eux-mêmes ce qu’ils vont observer dans le parc. C’est une autre forme d’accessibilité », nous raconte Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature.

Enfin, ce projet d’un peu plus de 85 000$ comprend l’aménagement de deux kilomètres de sentier supplémentaires, dont la première phase, celle du repérage du tracé, est en cours de réalisation. La confection de la piste, à proprement parler, s’effectuera l’été prochain.

« J’aimerais beaucoup remercier nos partenaires commanditaires, sans qui ce projet ne pourrait pas se faire. Il y a la Société du Plan Nord, l’ARLPH de la Côte-Nord, la Caisse populaire Manic-Outardes, l’AQLPH et le Parc Nature lui-même » ajoute M. Cardinal.