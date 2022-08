Québec solidaire mise sur Uapukun Mestokosho dans Duplessis

Uapukun Mestokosho de la communauté d’Ekuanitshit en Minganie briguera les élections provinciales du 3 octobre prochain pour Québec solidaire dans le comté de Duplessis.

La jeune innue a décidé de faire le saut en politique avec Québec solidaire pour défendre et protéger la planète pour les générations futures.

« Pour moi, la nature, c’est notre plus grande richesse et on a besoin de plus de défendeurs du territoire à l’Assemblée nationale. C’est pour cette raison que je me joins à l’équipe solidaire, parce que c’est le seul parti qui fait de l’environnement sa priorité. C’est l’avenir de notre planète qui en dépend, c’est l’engagement de ma vie », affirme Uapukun Mestokosho.

L’Innue d’Ekuanitshit est la sixième candidate autochtone dans les rangs de Québec solidaire.

« Femme d’action et engagée, les gens de la Côte-Nord ont tout avantage à prendre le temps de la rencontrer. Je suis très fière qu’elle ait choisi de marcher avec nous pour tisser des liens entre allochtones et autochtones. C’est en bâtissant des ponts entre le peuple québécois et les peuples autochtones que nous pourrons relever le défi de la transition écologique », explique la chef du parti, Manon Massé.