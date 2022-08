Six Nord-Côtiers tentent de se tailler un poste avec les Élites de Jonquière M18 AAA

Les six Nord-Côtiers au camp des Élites de Jonquière M18 AAA, Nicolas Jean, Éloi Verret, Alex Gauthier, Matthias Laflamme, Renaud Bélanger et Greg Tremblay. Photo courtoisie

Six Nord-Côtiers sont du nombre de la trentaine de joueurs qui prennent part depuis le 7 août au camp d’entraînement des Élites de Jonquière M18 (midget) AAA.

On retrouve trois Septiliens, soit les attaquants Éloi Verret et Matthias Laflamme ainsi que le défenseur Greg Tremblay, et trois Baie-Comois, soit Renaud Bélanger et Nicolas Jean à l’attaque et Alex Gauthier à la défense.

Les Élites ont disputé deux matchs pré-saison cette semaine, les deux contre le Blizzard du Séminaire Saint-François (Québec). Ces deux mêmes clubs s’affronteront encore une fois le 17 août.

L’entraîneur-chef Arnaud Dubé et ses adjoints procèderont aux premières coupures ce samedi.

L’alignement final de la formation M18 AAA de Jonquière devrait être connu le 28 août, juste avant la rentrée scolaire pour les élèves du secondaire.