Festi-GrÎles de la Côte-Nord : un vendredi plus que festif

L’heure est au bilan pour l’organisation du Festi-GrÎles de la Côte-Nord au terme des trois jours de festivités sur l’ancien site culturel de Uashat.

L’édition 2022, tenue du 11 au 13 août par une belle météo, aura attiré autant de monde que le rendez-vous de 2021, soit près de 1 800, et ce malgré deux soirées relativement tranquilles, celles de jeudi et de samedi.

« On va avoir fait nos frais », a fait savoir le président du Festi-GrÎles, Hugo Rossignol, satisfait de l’événement.

« Vendredi, ç’a été excellent », assure-t-il. Signe du succès de cette soirée, les festivaliers se sont rempli l’estomac à souhait avec la nourriture des commerçants qui se faisait de plus en plus rare. Les barils de bières des microbrasseries ont également coulé à flots.

L’hommage à Offenbach et la présence du Septilien Yvan Pedneault pour Rhapsody – les Classiques de Queen ont certainement contribué.

Il est clair que les commerçants et les microbrasseries ont apprécié leur participation. « Tout le monde veut revenir », a mentionné Hugo Rossignol. Les intentions sont les mêmes pour les pros du BBQ, le porte-parole Bob le Chef ainsi qu’Alex Turcotte. « Alex est le premier à vouloir revenir et Bob est un bel ambassadeur pour la Côte-Nord. » Ce dernier a d’ailleurs prolongé son séjour, en compagnie de Victoria Charlton, en se rendant en Minganie.

2023?

Le comité organisateur profitera des prochaines semaines pour décanter et y aller d’un bilan plus en profondeur par la suite. Il étudiera la possibilité de ramener l’événement sur deux jours et statuera aussi sur la tangente de la programmation musicale, consciente que le blues ne rejoint peut-être pas autant de gens que souhaité malgré l’excellence des prestations offertes entre autres par Endrick and the Sandwiches ainsi que Justin Saladino Band.

Galerie photo