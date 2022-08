Le Club de golf Sainte-Marguerite met encore la main sur la Coupe Côte-Nord

Les porte-couleurs du Club de golf Sainte-Marguerite, gagnants de l’édition 2022 de la Coupe Côte-Nord disputée les 13 et 14 août au Club le Méandre de Forestville. (Absents sur la photo : Éric Coulombe, Christian Boudreault et Dominic Blouin) Photo courtoisie

Le Club de golf Sainte-Marguerite conserve la Coupe Côte-Nord pour une huitième année de suite, gagnant de l’édition 2022 face à leurs rivaux de Baie-Comeau et du Club le Méandre de Forestville.

Engagé dans la Coupe Côte-Nord pour seulement une deuxième fois, le Club le Méandre de Forestville recevait les joueurs des deux autres clubs pour les deux rondes de la fin de semaine, les 13 et 14 août.

Si c’était la première fois que les deux rondes étaient disputées sur le même terrain, c’était aussi une première avec des femmes au sein des équipes, quatre au sein de chacune d’elles.

Le Club Sainte-Marguerite, en avance par seulement un point (10,5 vs 9,5 pour Baie-Comeau) après la ronde du samedi en formule Mulligan, a concrétisé sa quatorzième victoire en vingt-quatre éditions en inscrivant quatre et cinq points de plus que leurs rivaux lors du 18 trous du dimanche joué en formule individuelle.

Les trois clubs se retrouveront à Sept-Îles l’an prochain. Chacune des équipes sera bonifiée de quatre joueurs, passant de 16 à 20. Les places additionnelles seront pour les golfeurs de classe B avec un handicap de 12 ou plus.

Équipes de la Coupe Côte-Nord

Club de golf Sainte-Marguerite : Éric Coulombe, Dominic Blouin, Christian Boudreault, Hugo Dechamplain, Éric Tremblay, Denis Laflamme, Michel Bérubé, Gilles Lévesque, Jean-Pierre Lord, Gilles Demers (capitaine), Pascale Cormier, Laura Dallaire, Mercedes St-Onge, Anna Boudreau, Martin Langlois et Guy Fournier

Club de golf de Baie-Comeau : Daniel Desbiens, Hermel Vollant, Jacques Dubé, Michael Leduc, Jules Deschênes, Patrick Lowe, Jacques Lauzé, Chantal Jean (m), Bernard Lévesque, Éric Beaudin, Donna McGill, Lise Chouinard, Diane St-Louis, Marie-Berthe Pinette, Jean-Philippe Simard et Jonathan Boudreau

Club Le Méandre de Forestville : Jude Brousseau, Jérémy Mazerolle, Roger Simard, Sébastien Picard, Yves Lapointe, Frédéric Savard, Pierre Petit, Daniel Mazerolle, Patrick Lafontaine, Renaud Desterres, Guylaine Bacon, Martine Lacasse, Mylène Ashini, Maryse Hovington, Jean-Sébastien Légaré, Brian Roy et André Bacon

Pointage/Résultats de la Coupe Côte-Nord – 13 et 14 août 2022, Club de golf le Méandre, Forestville

Sainte-Marguerite : 10,5 + 19 = 29,5

Baie-Comeau : 9,5 + 14 = 23,5

Le Méandre, Forestville : 4 + 15 = 19

Ronde du samedi – Formule Mulligan

Ronde du dimanche – Formule individuelle