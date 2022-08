La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’amorce au Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Sant et des services sociaux Christian Dubé ont fait le point sur la campagne de vaccination, qui est déjà amorcée dans les CHSLD.

Deux dates sont à retenir, soit le 22 août et le 29 août. Dès le 22 août, les personnes âgées de 60 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous sur Clic Santé.

« Même si les hospitalisations sont en baisse, les professionnels de la santé sont sous pression. Le vaccin après cinq mois commence à perdre de son effet. Avec la rentrée scolaire qui approche, il y aura davantage de contacts. C’est le bon temps pour lancer une campagne de vaccination massive. On invite les gens à aller chercher votre dose de rappel », affirme François Legault, qui a confirmé que la Santé publique n’a pas l’intention d’imposer de mesures en septembre.

Le 29 août, tous les Québécois de plus de 18 ans pourront prendre leur rendez-vous.

Précisions que la campagne de vaccination a déjà commencée pour les aînés qui résident dans les CHSLD et pour les professionnels de la santé. Elle se poursuivra dans les résidences pour personnes âgées (RPA).