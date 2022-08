Le service de transport scolaire coûtera plus cher aux parents du CSS de l’Estuaire

Le service de transport scolaire sur l’heure du midi coûtera plus cher aux parents pour l’année 2022-2023. Afin d’éponger le déficit attendu pour ce service, qui devrait normalement s’autofinancer, le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) hausse la facture transmise aux usagers.

Les demandes des transporteurs qui sont plus élevées, notamment en raison de la flambée des coûts du carburant et d’exploitation des véhicules, ne sont pas étrangères à l’augmentation de la contribution parentale.

« Nous savons déjà que les dépenses seront encore plus importantes, ce qui aura comme conséquence de creuser encore le déficit de ce service, qui doit s’autofinancer », affirme Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au CSSE, précisant que le service de transport scolaire du midi expose un manque à gagner chaque année.

Le 13 juin, le conseil d’administration du CSSE a déterminé la nouvelle tarification pour le transport du midi offert aux élèves. Le tarif annuel passera donc de 215 $ à 250 $ pour une famille avec un enfant et de 235 $ à 300 $ pour une famille de deux enfants et plus.

« En comparaison avec les frais liés à une fréquentation du midi à un service de garde, qui sont établis à 4,30 $ par jour par enfant, le coût par jour pour le transport du midi se chiffre à 1,39 $ par un enfant seul et 1,67 $ pour une famille de deux enfants et plus », compare le CSSE dans la communication envoyée aux parents.

Au CSSE, le service est déficitaire, mais, au fil des ans, l’organisation est toujours parvenue à atténuer le déficit avec le budget global du transport.

À titre d’exemple, pour 2021-2022, le déficit du transport du midi était d’un peu plus de 60 000 $ et le CSSE prévoit déjà des dépenses plus élevées pour 2022-2023.

Les gestionnaires ne croient pas pouvoir éviter le déficit malgré les nouveaux tarifs, mais, de l’avis de Mme Lavoie, ils seront en mesure de le limiter en le maintenant à une hauteur comparable aux années précédentes malgré la hausse des dépenses.

Notons que seuls les services de transport du matin et du soir sont subventionnés par le gouvernement.