Les cours pour les jeunes sont de retour au Club de boxe Manicouagan

De gauche à droite, Simon Harrisson, président du Club de boxe Manicouagan et entraineur de niveau 1, Marc-André Boulianne, membre, Henri Bérubé, entraineur de niveau 1 et Maxime Boulianne, entraineur de niveau1.

Écartés de la programmation depuis une quinzaine d’années, les cours de boxe offerts aux jeunes âgés de 8 à 12 ans refont surface pour l’automne 2022 au Club de boxe Manicouagan. Situé dans les locaux de la polyvalente des Baies, le club entend redonner une place aux prochaines générations d’amateurs de boxe.

À l’époque, les cours de boxe pour les jeunes avaient cessé pour laisser la place à des séances d’entrainement de type libre, s’adressant aux gens de tous âges. Des entraineurs étaient présents et à la disposition des participants, afin de leur prodiguer des conseils et les aider dans leurs programmes d’entrainement, selon Simon Harrisson, actuel président du Club de boxe Manicouagan et entraineur de niveau 1.

La nouvelle mouture du cours est une formation technique en bonne et due forme, spécifique au groupe d’âge visé, les 8 à 12 ans, ayant pour but de les préparer pour la compétition. Toutefois, aucun jeune ne sera obligé de participer à des combats, précise M. Harrisson, chacun demeurant libre de profiter de l’entrainement sans pour autant monter sur le ring.

« Une de nos forces, c’est que nous avons un programme d’entrainement strict et bien encadré. Nous avons cinq entraineurs de niveau olympique dans le club, sauf qu’il y en a quelques-uns qui s’en vont à l’extérieur », souligne le président du club.

D’ailleurs, le Club de boxe Manicouagan, accrédité par la Fédération québécoise de boxe olympique (FQBO), revient encore cette année avec sa formation d’entraineur débutant, niveau olympique, afin de combler ses manques d’effectifs.

Soulignons que le Club de boxe Manicouagan a généré, au fil des années, des boxeurs compétitifs, dont Maxime Bard qui a atteint les rangs professionnels, ainsi que plusieurs autres pugilistes dans les catégories des gants d’or, 15 combats et plus, des gants d’argents, 5 à 15 combats et enfin des gants de bronze avec moins de cinq affrontements.