Scandale à Hockey Canada : Hockey Côte-Nord se rallie à sa fédération provinciale

Hockey Canada ne fait pas les manchettes pour les bonnes raisons depuis quelques mois. Les histoires d’allégations d’agressions sexuelles contre des joueurs juniors ayant porté l’unifolié et le manque notamment de transparence dans le dossier lui portent ombrage. Une situation qui pourrait avoir des répercussions au Québec.

Hockey Côte-Nord n’est pas insensible face à la situation qui tourmente Hockey Canada. « C’est inacceptable la violence sexuelle. On ne peut pas endosser ça », soutient son président, Jean-Pierre Bérubé.

Il déplore particulièrement la gestion dans ces histoires et le manque de transparence considérant les résultats. « La gestion semble avoir été déficiente en termes de gouvernance. »

M. Bérubé souligne que Hockey Québec a été précurseur en mettant en place un plan d’action pour comment gérer pareille situation et pour le processus de traitement des plaintes.

Dans toute cette tourmente, Hockey Québec et les douze autres fédérations provinciales exigent d’Hockey Canada que ses dirigeants rendent des comptes. Une rencontre extraordinaire est demandée dans les meilleurs délais.

Les objectifs sont d’obtenir plus d’information sur la gestion des allégations d’agressions sexuelles de London en 2018, de comprendre le rôle qu’a joué le conseil d’administration de Hockey Canada dès qu’il a été informé des allégations en juin 2018 et des actions prises jusqu’à la date de la réunion extraordinaire et d’avoir plus de détails sur le Plan d’action pour améliorer le hockey au Canada comme annoncé le 14 juillet dernier.

Le dernier point cible, entre autres, le processus derrière la création et le contenu du plan, la composition du Comité spécial sur la mise en œuvre, la sélection de la firme indépendante pour la révision de la gouvernance, les personnes impliquées et imputables pour la réalisation du plan, les échéanciers et les outils de mesure des actions annoncées.

Une missive qui pourrait avoir des répercussions sur les redevances des fédérations provinciales à Hockey Canada.

« Les fédérations souhaitent recevoir un rapport d’étape écrit détaillant les actions prises et les démarches entamées telles que prévu au Plan d’action avant le 30 novembre 2022, soit avant d’effectuer le 1er versement de ses cotisations à Hockey Canada le 1er décembre 2022. Une seconde mise à jour par écrit sera attendue avant le 31 mars 2023, soit avant d’effectuer le 2e versement le 1er avril 2023 tel que prévu par règlement », précise Hockey Québec.

Plusieurs actions devront être mises en place par Hockey Canada dans son plan, notamment la nomination d’experts, l’adoption de la nouvelle version du Code de conduite universel pour prévenir et contre la maltraitance dans le sport et le partage des constats de l’examen des valeurs fondamentales de Hockey Canada prévu au plan stratégique 2022-2026 mettant notamment l’accent sur les thèmes de l’inclusion et de la communauté pour que les attentes de l’organisation dépassent le cadre de la patinoire, jusqu’à la culture.

« On est d’accord avec les démarches de Hockey Québec et on va suivre leurs recommandations », indique Jean-Pierre Bérubé.

Sur le point des redevances à Hockey Canada, le président de Hockey Côte-Nord évoque qu’il y a toutefois certains enjeux. « Il faut être prudent car les redevances ont un lien avec les assurances. »

Il y aussi le volet de la reconnaissance des formations et compétences, que ce soit pour les entraîneurs et les joueurs, des outils pour la sécurité de jeunes.

« Si Hockey Québec ne paye pas, ça prendra un plan B. »

Monsieur Bérubé voue une entière confiance aux dirigeants et administrateurs de Hockey Québec, notamment son directeur général, Jocelyn Thibault, et son président, récemment élu, Claude Fortin. Il salue aussi l’arrivée de membre coopté au sein du CA. « Ça amène de la profondeur »

La diversification se retrouve aussi au sein du conseil d’administration de Hockey Côte-Nord avec deux femmes en poste avec Karine Poirier et Mélanie Apestiguy et un représentant des communautés autochtones en Ken Rock.

Concernant la nomination d’Andrea Skinner comme présidente intérimaire à Hockey Canada, annonce faite par le CA le 9 août, M. Bérubé voit ça comme une excellente nouvelle.