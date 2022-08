Christian Matte devient le nouveau directeur général de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan

En cours de changement de sa direction générale, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a annoncé, par voie de communiqué, la nomination de Christian Matte à la tête de l’organisme en remplacement d’Annik Lévesque, qui assure la transition avant son départ.

Rencontré par Le Manic, le nouveau directeur général se dit très à l’aise dans ses nouvelles fonctions.

« J’ai toujours été un peu dans la philanthropie. Je suis un développeur, j’aime faire des activités. Je connais la fondation depuis longtemps et j’y ai d’ailleurs déjà participé. Et là, pour la fin de ma carrière, je vais me donner à 100 % dedans », explique-t-il.

Selon ses premières constatations, les deux dernières années ont bouleversé les habitudes des gens, en plus de l’annulation des activités de financement habituelles, ayant des effets négatifs sur les revenus de l’organisme.

Renflouer les coffres est l’un des mandats de M. Matte, le deuxième étant de faire connaitre plus encore la fondation.

« On dirait que les gens ont oublié que nous existons. Sauf que nous avons besoin du public, de la petite et de la grande entreprise. Les fonds recueillis servent entre autres à acheter de l’équipement spécialisé. Et ça aide à la rétention du personnel, car les médecins restent ici s’ils ont les bons outils pour travailler », tient-il à préciser, soulignant au passage que différentes formes de donations sont offertes et facilitantes pour tous.

Pour relever les défis, M. Matte déborde d’idées, qu’il mijote avec son conseil d’administration. En plus des activités récurrentes de la fondation, tel que la Randonnée Vélo Santé Alcoa, qui se tiendra du 26 au 28 août, et la Loto-Évasion prévue pour cet automne, des nouveautés sont à venir, au sujet desquelles le directeur souhaite demeurer discret. Toutefois, il assure qu’il y aura des surprises, évoquant le curieux projet d’un sapin de Noël.

Jusqu’à tout récemment directeur général de la municipalité de Pointe-Lebel, où il était en congé de maladie depuis janvier dernier, Christian Matte ne désire pas commenter la situation délicate qui ébranle actuellement son ancien employeur. Alors aux prises avec la maladie, son arrêt de travail lui a permis de réaliser qu’il n’était pas fait pour le monde municipal. Pour lui, cette page est tournée, il est maintenant ailleurs et la santé est de retour.