Mission : Top Chrono | Une question de temps

Enfin! Le compte à rebours est amorcé pour Mission : Top Chrono, ralenti dans le temps par la pandémie. Le nouveau centre de divertissement de Sept-Îles commence à prendre forme.

« Ça s’en vient bien! », lance Lindy Lebrun, la femme derrière le projet. Les travaux sont amorcés depuis lundi dans l’ancien local de Jeans Dépôt sur l’avenue Arnaud, où était jadis Canadian Tire. Bref, voisin de la SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec).

« C’est vraiment vrai, ça commence à être tangible », renchérit-elle, quelques jours après avoir annoncé sur Facebook que son projet verrait enfin le jour.

Après près de deux ans et demi de planification et d’incertitude en raison de la pandémie, le rêve imaginé prend forme.

Le centre de divertissement proposera deux activités principales, un mini-putt « glow-in-the-dark », amusant, ludique et hanté, sur le thème « L’effroyable parcours », et du laser tag.

En complémentarité, il y aura deux salles de jeux d’évasion (thème : le Chalet), question de tester le marché. Il y aura également une salle de réception et la boutique E-Joue qui reprend pignon sur rue.

« Tout ça sera rassemblé au même endroit. Ce sera coloré, dynamique et vivant », exprime Lindy.

Quand?

La réponse à la question la plus importante, celle concernant la date d’ouverture? « Automne 2022, de cette façon on ne se trompe pas. Depuis le début, les échéanciers ont souvent changé.

Le projet Mission : Top Chrono aura aussi évolué. « Le projet est plus gros, plus beau », avance-t-elle.

La boutique E-Joue occupera 2 000 pieds carrés avec un vaste inventaire et beaucoup de nouveautés dans les jouets et jeux.

Les deux salles de jeux d’évasion seront accessibles dès novembre, quelque temps après l’ouverture.

Pour l’ensemble de l’œuvre de Mission : Top Chrono, il y aura un forfait « ouverture » en vente prochainement.

Pour ceux et celles qui veulent vivre l’expérience comme employé, comme « du bonheur et de la joie », la balle est dans votre camp.