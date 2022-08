Trois nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein s’ajoutent au CSS de l’Estuaire

Dès la prochaine rentrée scolaire, le 29 août, trois nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein seront nouvellement en fonction sur le territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE).

Les milieux ciblés sont les écoles St-Joseph de Tadoussac et Richard de Chute-aux-Outardes. L’ajout

d’un deuxième groupe à l’école St-Luc de Forestville vient compléter le tableau.

Fort de l’expérience vécue dans d’autres établissements du territoire au cours des dernières années, le CSSE souhaite, par cet ajout, encourager un encadrement éducatif en bas âge et favoriser la maîtrise des acquis de base en prévision de la maternelle.

« Le projet vise non seulement à développer un sentiment de compétence chez les élèves tout en développant le plaisir d’apprendre, mais aussi à accueillir l’enfant et sa famille afin de développer une collaboration étroite avec ses parents à l’aube de son parcours scolaire », informe la régisseuse aux communications au CSSE, Patricia Lavoie.

Ouvert à tous

Contrairement aux règles qui prévalaient lors du déploiement initial du projet de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, la clientèle ciblée pour ces nouveaux groupes n’a plus à répondre à des critères contraignants comme celui d’habiter à une adresse dont le code postal est identifié comme étant situé en milieu défavorisé.

Les nouvelles classes de maternelle 4 ans sont ouvertes à tous et la période d’inscription s’amorce dès maintenant.

Considérant le court délai entre le feu vert du ministère de l’Éducation et la rentrée scolaire, la date butoir pour inscrire les enfants à l’une des trois écoles ciblées a été fixée au 2 septembre.

Afin d’accélérer le processus d’inscription, le CSSE précise d’ailleurs que le certificat de naissance grand format, exigé pour l’inscription d’un élève à l’école, pourra être fourni ultérieurement par les parents.

Pour l’organisation, l’implantation de ces trois nouvelles classes se veut « un moyen supplémentaire d’encourager et d’améliorer la persévérance et la réussite scolaires sur son territoire tout en permettant à tous les élèves de développer leur plein potentiel dans un environnement bienveillant, sain et sécuritaire, et ce, en conformité avec son Plan d’engagement vers la réussite », conclut Mme Lavoie.