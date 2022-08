Fort achalandage à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Encore une fois, les automobilistes qui doivent utiliser la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine devront s’armer de patience le 18 août puisque le temps d’attente est plus long qu’à la normale.

Cette fois-ci, c’est de côté de Tadoussac qu’on observe un fort achalandage, selon l’alerte transmise par la Société des traversiers du Québec (STQ) vers 12 h 30.

Selon le porte-parole de la STQ, Bruno Verreault, il est encore trop tôt pour faire un portrait du déroulement de la saison estivale à la traverse reliant la Côte-Nord à Charlevoix. « Ce sera effectué ultérieurement », mentionne-t-il.

Afin de remercier sa clientèle et animer l’aire d’attente, la STQ a procédé à la distribution de friandises gelées (Mr Freeze) entre le 5 et le 7 août et entre le 12 et 14 août.

« Ce fut très apprécié de la part de la clientèle », de faire savoir le porte-parole.