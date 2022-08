La première édition de la Course du 50e Parallèle de Port-Cartier aura lieu le 18 septembre prochain. Photo pixabay

Port-Cartier aura sa Course du 50e Parallèle

La Course du 50e Parallèle assurera le relais du Demi-marathon Rosaire-Roy de Port-Cartier, événement sur pause en raison de sa restructuration. Coureurs et marcheurs sont donc attendus le 18 septembre sur un parcours différents et des distances différentes.

C’est Brigitte Chamard qui est derrière ce nouvel événement de course à pied à Port-Cartier.

Lors d’une rencontre en mai avec les gens du conseil d’administration du Demi-marathon Rosaire-Roy, elle a été informée de la restructuration. Et entre temps, il y a aussi eu le décès du président, Sylvio Barriault.

Il n’en fallait pas plus pour lancer son projet de Course du 50e Parallèle qu’elle avait déjà en tête. Elle voulait de quoi de différent. L’événement sera un volet du Demi-marathon pour 2022.

Les participants sont conviés à enfiler leurs espadrilles le 18 septembre pour le 1,5 km (enfants), le 4,4 km (marche ou course), le 8 km, le 15,5 km ou le demi-marathon (21,1) km, en hommage à Sylvio Barriault.

Le départ se fera du Café-Théâtre Graffiti et le parcours partira vers la partie est de Port-Cartier.

« Cette année, on sera en rodage », indique Mme Chamard, qui admet que l’édition 2022 n’aura pas l’ampleur qu’elle souhaitait. Elle vise entre 200 et 300 participants.

Le rendez-vous de cette année mettra la table pour 2023 alors que des commerçants se sont déjà montrés intéressés à s’engager. Brigitte a aussi dans l’intention que le parcours passe vers d’autres endroits touristiques.

Les informations et le lien pour les inscriptions de la Course du 50e Parallèle se retrouvent au www.facebook.com/lacoursedu50eparallele/.

