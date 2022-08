La représentation nord-côtière, voire baie-comoise, au sein d’Équipe Québec aux Jeux du Canada, les athlètes Eliot Tremblay et Liam Simard, entourant le missionnaire Philippe LeBreux. Photo courtoisie

Jeux du Canada : Eliot Tremblay et Liam Simard terminent dans le top 10

Eliot Tremblay et Liam Simard pourront quitter Niagara Falls la tête haute quand se concluront les Jeux du Canada dimanche. Malgré leurs 17 ans, les deux athlètes de Baie-Comeau ont tout donné. Ils ont tenu tête aux meilleurs de leur discipline en athlétisme, même s’ils étaient parmi les plus jeunes.

Lors de la finale au saut en hauteur, Eliot Tremblay n’était pas au sommet de sa forme. Il a été ennuyé par certaines douleurs à l’échauffement et ça s’est répercuté lors de la compétition. Il a terminé au neuvième rang, sa meilleure marque étant à 1,89 m. La médaille d’or s’est gagnée à 2,12 m.

Quant à Liam Simard, il a conclu l’épreuve du lancer du marteau en huitième position. Son meilleur lancer aura été de 47,59 m. Le vainqueur aura eu comme meilleur résultat 58,51 m.

Les deux Nord-Côtiers profiteront de quelques semaines de repos, le temps de guérir les bobos musculaires, au terme d’un été fort chargé.

Avant de s’aventurer vers Sherbrooke, où ils poursuivront leurs études et s’entraîneront avec le Vert et Or, ils comptent apprécier le spectacle de la cérémonie de fermeture des Jeux du Canada dimanche.

Eliot et Liam ont déjà parlé du rendez-vous des Jeux du Canada de 2025 à Saint-Jean (Terre-Neuve).