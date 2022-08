La St-Pancrace élargit sa gamme avec les seltzers

Annoncées en début d’année, les eaux pétillantes alcoolisées, connues aussi sous le nom de hard seltzers, sont maintenant disponibles à la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau, avec deux saveurs d’ici, la camerise et l’argousier.

Cette nouvelle boisson se veut une « alternative intéressante à la bière, faite à la sauce de St-Pancrace, c’est-à-dire en utilisant des fruits de la région et en réutilisant le sous-produit du processus de désalcoolisation de nos bières », souligne Pierre-Antoine Morin, l’un des propriétaires de la microbrasserie.

Ainsi, l’entreprise étend ses partenariats locaux en s’approvisionnant en plus grande quantité chez Argousiers Nordiques et à la Ferme Manicouagan. La microbrasserie vient également bonifier sa production en réutilisant l’eau alcoolisée à 4 % provenant de la fabrication des bières sans alcool dans sa confection de ses eaux pétillantes alcoolisées, au lieu de la jeter.

Cette méthode de fabrication a été élaborée avec la collaboration du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) et a pris un plus d’un an et demi du côté de la recherche et du développement.

St-Pancrace prévoit produire 30 000 litres de seltzer, production qui va de pair avec leur production de bière sans alcool. Plusieurs personnes ont eu la chance de goûter à ce nouveau produit lors du dernier Festival de la bière Côte-Nord.

Selon M. Morin, « les gens n’avaient que des commentaires positifs et ils se sont montrés intéressés à connaître le processus de fabrication ». Ce pré-lancement aura permis à la microbrasserie de voir que cette boisson alcoolisée, légère et rafraîchissante, est certainement dans les nouvelles tendances de consommation.