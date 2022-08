Le cégep de Baie-Comeau vient à la rescousse du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Le cégep de Baie-Comeau va donner des cours à distance à des étudiants de la technique de pharmacie du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à la session d’automne dû au manque d’enseignants.

Ainsi, ce sont deux cours du programme de pharmacie, le cours d’Introduction à la profession qui se retrouve en première session du programme et le cours de Préparations non stériles, prévu à la troisième session qui ont été adaptés pour être enseignés virtuellement.

« La formule choisie est l’enseignement co-modal. Donc, les étudiants du cégep de Baie-Comeau et ceux de l’Abitibi pourront intervenir et interagir entre eux et avec l’enseignant sur place, dans la classe à Baie-Comeau. À mon avis, cela peut être très enrichissant pour eux », indique Roland Morin, directeur des études par intérim au cégep de Baie-Comeau.

Selon M. Morin, la collaboration avec le cégep abitibien est très bonne étant donné que les deux cégeps travaillent de concert à un nouveau projet, projet pour lequel les détails seront annoncés ultérieurement.

« Avec des partenaires qui se connaissent bien, c’est sûr que cela a été plus facile et rapide à instaurer. C’est à la mi-juin que le cégep de l’Abitibi nous a approchés afin de mettre les deux cours à leur horaire et à l’interne, avec les enseignants du programme, on s’est demandé si c’était faisable et oui, cela l’était », souligne M. Morin.

D’ailleurs, le directeur des études prend la peine de mentionner que si cela avait été la situation inverse et que c’était le cégep de Baie-Comeau qui avait eu ce besoin, la réponse aurait été la même de la part du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Les réalités régionales font en sorte que les deux cégeps partagent plusieurs points communs.

« Ce genre de situation ne semble pas très courante dans le réseau collégial et ce n’est peut-être pas la première fois que ça se fait, mais le cégep de Baie-Comeau a su s’adapter rapidement, surtout à la suite de l’expérience acquise durant la pandémie avec les différentes technologies », conclut Roland Morin.