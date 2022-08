Pénurie de sirop pour la toux et certains analgésiques

Depuis plusieurs semaines, les pharmacies peinent à remplir les étalages de sirop pour la toux et de certains médicaments pédiatriques. Hugues Mousseau, de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie, apporte quelques précisions sur l’état de la situation qui affecte tout le Québec.

Que ce soit à Sept-Îles ou à Baie-Comeau, les pharmacies ont de la difficulté à s’approvisionner de certains produits tout comme le reste du Québec.

« La septième vague en particulier a eu un effet important à la hausse sur la demande de cette catégorie de médicaments. Une hausse de 150 % à 250 % par rapport à l’année dernière », précise Hugues Mousseau.

Une hausse de cette envergure n’avait pas été anticipée par les manufacturiers ce qui fait en sorte que les stocks dans les centres de distribution se sont écoulés plus rapidement que la capacité des manufacturiers à réapprovisionner les distributeurs.

Il tient à rassurer les citoyens de la Côte-Nord, expliquant que la distribution se fait de manière équitable parmi toutes les pharmacies du Québec.

« On veut qu’aucune région ne soit pénalisée », dit-il.

« On applique ce qu’on appelle des filtres. Donc par exemple, il y a 1900 pharmacies communautaires dans la province, si on a 2000 unités d’un produit on va appliquer un filtre de 1 pour que chacune des pharmacies puisse en commander un et éviter que tous les produits aillent à un seul endroit », explique-t-il.

L’Association québécoise des distributeurs en pharmacie est en mode solution active depuis un bon moment pour que les produits critiques soient obtenus et distribués dans les pharmacies dans les meilleurs délais. La collaboration entre les grossistes et les fabricants donnent des résultats positifs jusqu’à maintenant.

« On a réussi à diminuer à un certain point l’envergure de la situation et de son effet », dit M. Mousseau.

Il existe plusieurs mécanismes qui pourrait être mis en place comme par exemple garder un produit derrière le comptoir pour éviter que les gens fassent des réserves. Pour l’instant, il n’y a pas de mot d’ordre donné en ce sens, mais il se pourrait que certaines pharmacies aient décidé d’opter pour cette mesure. Du côté de la Côte-Nord, les produits sont toujours disponibles en vente libre sur les tablettes, mais il n’y a que très peu de produits disponibles.

Des discussions ont lieu plusieurs fois par jour entre les organisations concernées et ils font des ajustements lorsque nécessaire.

« Il y a une discussion qui est en cour entre les autorités gouvernementales provinciales et fédérales, les manufacturiers, les grossistes et nos partenaires en pharmacies », dit-il.