Le Festival du bûcheron à Franquelin faisait son grand retour

Le Festival du bûcheron à Franquelin avait lieu samedi au Village forestier d’antan de Franquelin. C’est un retour de l’événement qui n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années et la journée chaude et ensoleillée était parfaite pour découvrir la vie des bûcherons d’autrefois.

Les quatre jeunes guides du Village forestier, Elliot Bourque, Catherine Plante, Adam Plante et Gabriel Vallée ont eu le goût de faire revivre ce festival qui avait déjà existé de 2010 à 2015.

« C’est un retour du festival, on a un tournoi de fers, des jeux de poches, un concours de sciotte et la course du bûcheron, qui est une course à obstacles. On a essayé de reprendre les mêmes activités qu’avant et nous, les quatre guides du musée, on a tout organisé ça », souligne Elliot Bourque, l’un des organisateurs.

La course du bûcheron où jeunes et moins jeunes se sont affrontés dans un parcours à obstacles.

Effectivement, la directrice du Village forestier d’antan de Franquelin, Marie-Pier Cloutier mentionne « que c’est comme si elle avait poussé les oisillons hors du nid dans ce projet de fin d’été pour les quatre jeunes guides à l’emploi du Village forestier afin de leur donner une expérience dans l’organisation d’un événement comme ça ».

Marie-Pier Cloutier, directrice du Village forestier d’antan à Franquelin, était présente pour l’événement organisé par ses quatre jeunes guides.

D’abord, à la cookerie se tenait une conférence de Léo-Paul Durand sur la récolte de la sève et de la gomme de sapin. M. Durand a expliqué pendant près d’une heure son expérience de récolte de gomme de sapin et les techniques qui y sont associées devant une trentaine de personnes intéressées.

Léo-Paul Durand a animé un atelier sur la récolte de la sève en début d’après-midi.

« Cette activité se fait dans le cadre de la politique des projets structurants d’ID Manicouagan avec la collaboration du Plan Nord et de Nouveaux horizons pour aînés afin de construire des activités où aînés et enfants se côtoient ». L’atelier de M. Durand sera d’ailleurs adapté afin de l’offrir dans le cadre de camps d’été pour enfants.

La journée s’est terminée autour d’un feu de camp afin de festoyer en bonne compagnie. Dimanche, un brunch traditionnel du bûcheron avait lieu dans la cookerie du Village forestier d’antan de Franquelin.