Nicholas Bergeron prendra la barre de Boréale 138

On connaît l’identité de la personne qui portera les grandes chaussures de Guillaume Hubermont, pour ainsi dire qui le remplacera au micro de Boréale 138 sur les ondes d’Ici Première Côte-Nord. Il s’agit de Nicholas Bergeron.

Le nouvel animateur prendra la barre de l’émission de fin d’après-midi dès le 29 août, 15h, pour le lancement de la saison.

Nicholas Bergeron effectuera ainsi un retour au micro après avoir pris une autre intersection, celle du plein air, pendant quelques années, occupant entre autres le poste de directeur de programme pour Rando Québec et le Réseau plein air Québec.

Il a déjà été animateur à CIBL, puis à CHOC-FM à Toronto.

Il est animé d’un profond désir de faire de nouvelles rencontres et d’établir des liens avec la communauté de la Côte-Nord, une région qu’il a visitée pour le plein air, les monts Groulx notamment.

« Je trouve stimulant l’idée d’accueillir au sein de l’équipe un communicateur aussi polyvalent. Curieux de nature et captivé par tous les sujets de l’actualité, Nicholas saura vite établir un lien de confiance et de proximité avec les auditeurs d’ici, en leur parlant de leur réalité, avec authenticité et humanité », exprime la première cheffe de Radio-Canada Côte-Nord, Josée Chaboillez.