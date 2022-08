Hockey | La famille des Nord-Côtiers s’agrandit

Le programme de hockey des Nord-Côtiers, qui chapeaute les formations régionales élites, comptera une équipe de plus dans ses rangs dès cette saison (2022-2023), passant de quatre à cinq.

Le M13 (pee-wee) AA s’ajoute au programme. C’est ainsi la fin des Basques de Sept-Îles et des Vikings de Baie-Comeau pour la catégorie M13.

La réponse à cette nouvelle équipe régionale est positive avec le nombre de joueurs inscrits pour le camp de cette fin de semaine à Sept-Îles.

Ils seront près de 70 hockeyeurs pour le camp de sélection pour la formation des équipes M13 AAA et M13 AA. « Ce sera un camp commun pour eux », mentionne le coordonnateur régional du programme de hockey des Nord-Côtiers, Jean-Philippe Simard.

Les joueurs inscrits pour le camp du M15 AAA et AA seront aussi sur la glace à Sept-Îles cette fin de semaine avec le même scénario. Ils seront 64.

« Les chiffres sont très bons », ajoute M. Simard, parlant de record pour le M15. « Les inscriptions ont commencé lentement, mais il y a eu un boom de la mi-juillet jusqu’à la semaine passée. Les jeunes veulent faire du hockey de compétition. »

Le territoire nord-côtier est bien représenté pour le camp à venir avec des joueurs de la Haute-Côte-Nord, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Uashat mank Mani-utenam et Havre-Saint-Pierre qui aspirent porter les couleurs des équipes élites.

Le M18 AA tiendra son camp le week-end suivant (3-4 septembre) à Sept-Îles. Une quarantaine de patineurs sont attendus pour l’occasion.

Comme pour les dernières années, les joueurs retenus au sein des cinq formations resteront dans leur milieu pour s’entraîner dans leur pôle respectif (Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre). Ils profiteront des ressources en place tout en suivant la structure.

Ils se rejoindront lors de fins de semaine pour des entraînements et des matchs de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (AAA) ou pour le circuit du Saguenay-Lac-Saint-Jean (AA). La saison de la LHEQ s’ouvrira à la mi-septembre alors que pour les autres clubs ça se fera en octobre. Pour les équipes AA nord-côtières, des « showcase » avec le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont aussi prévus.

Entraîneurs

M13 AAA : Louis-Philippe Canuel (chef), Thomas Lessard et Éric Bouchard

M13 AA : Éric Smith (chef) et Pascal Otis

M15 AAA : Yan Côté (chef), Jean-Marc Lévesque et Martin Pouliot

M15 AA : Dick Maloney (chef), Régis Deschênes et Bryan Pelletier

M18 AA : Jean-Luc Pigeon (chef), Tony Dresdell, François Dallaire et Guillaume Pigeon