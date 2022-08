Jacques Gélineau est le candidat de Climat Québec dans Duplessis

C’est Jacques Gélineau qui sera candidat dans Duplessis de la nouvelle formation politique, Climat Québec, lors des élections provinciales le 3 octobre.

En juin, la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, était de passage sur la Côte-Nord. Elle s’est notamment rendue dans les îles Mingan avec Jacques Gélineau, pour constater les conséquences des changements climatiques.

« Après ma dernière rencontre avec Martine, alors que nous sommes allés observer les impacts de la crise climatique sur le fleuve Saint-Laurent, j’ai su que les porteurs de la cause environnementale du Québec allaient enfin avoir une option résolument dédiée à la crise climatique, chose que nous attendions depuis longtemps. C’était donc tout naturel pour moi de me joindre à cette équipe passionnée et engagée pour mener ce combat absolument vital pour nous tous », indique Jacques Gélineau pour justifier son engagement politique.

Ce dernier n’en sera pas à une première expérience sur la scène provinciale. Il a porté les couleurs du Parti vert du Québec en 2007 et 2008 et par la suite, il fut le candidat de Québec solidaire en 2012 et 2014. Il a également été candidat aux élections fédérales pour le Parti vert du Canada en 2008, 2011 et 2019

« Je suis fière d’accueillir Jacques dans nos rangs comme candidat dans Duplessis. Son expérience est manifeste et son dévouement à la cause environnementale est inspirant et remarquable. Il représente un candidat de choix pour Climat Québec et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui », a fait savoir Martine Ouellet par voie de communiqué.