Marielle Vachon, une femme aux commandes de Pessamit

Trente ans après la première à occuper ce poste, Marcelline Picard-Kanapé, Marielle Vachon est cheffe du Conseil des Innus de Pessamit pour les deux prochaines années. Une semaine après son élection, elle se dit à l’aise d’affronter le défi qui l’attend.

Il faut savoir que Marielle Vachon est loin d’être une inconnue dans le milieu politique de la communauté innue d’environ 2 500 résidents. Elle a siégé durant 20 ans comme conseillère, ce qui lui a donné de bonnes connaissances en ce qui concerne la gestion de la communauté.

« J’ai des acquis qui sont là depuis 20 ans, je connais bien l’appareil et son fonctionnement. Après 20 ans à la table, c’était le bon timing pour aller à l’élection pour être cheffe cette fois », a-t-elle confié en entrevue avec Le Manic.

Mme Vachon assure qu’elle n’arrive pas à ce poste pour tout diriger. Elle se voit plutôt comme une cheffe d’orchestre qui s’assure que chaque partition est jouée par le bon musicien.

« On va s’asseoir avec les conseillers élus et on va déterminer les priorités du conseil. On va ensuite déléguer les mandats pour que les dossiers avancent. C’est à ce moment-là qu’on pourra parler des priorités », lance-t-elle en refusant de s’avancer avant d’avoir réuni le conseil.

Elle ne peut toutefois passer à côté du fait qu’il y a un manque flagrant d’endroit pour se loger à Pessamit. « La question du logement doit bien sûr être priorisée, tout comme l’aide à l’éducation et combattre la pauvreté », a soutenu celle qui a récolté 47 % des voix exprimées pour le poste de chef. Andy Canapé (30 %), le chef sortant Jean-Marie Vollant (12 %) et l’ex-chef Raphaël Picard (11 %) ont suivi.

Marielle Vachon entend poursuivre la politique de rapprochement et de collaboration avec les autres élus de la région, en place depuis quelques années. Selon elle, un travail concerté entre tous les élus est un élément essentiel du développement régional futur.

En terminant, la nouvelle cheffe se réjouit évidemment du fait que les femmes seront largement majoritaires à la table du conseil, soit cinq femmes et deux hommes. Christiane Riverin, Suzanne Bacon-Charland, Marie-Pierre Bacon et Christine Vallée ont été élus conseillères. Les deux hommes qui demeurent sont les conseillers sortants Jérôme Bacon St-Onge et Gérald Hervieux.

« Pour moi, en tant que femme, c’est bien sûr que c’est une fierté de voir un conseil majoritairement féminin. La démocratie a parlé de cette façon », a-t-elle conclu.