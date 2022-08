Jean-Phillip Grenier et Roxanne Bouchard partent à la découverte de 16 pays

Jean-Phillip Grenier et Roxanne Bouchard devant leur van baptisé Panam avec lequel ils comptent se rendre jusqu’au point le plus au sud des Amériques. Photo courtoisie

Prendre son temps prendra tout son sens pour Jean-Phillip Grenier, 29 ans, et sa copine Roxanne Bouchard, 25 ans, pour la prochaine année et demie, voire sur deux ans. Les tourtereaux partent à l’aventure avec leur van pour la route de Panam, pour au final mettre le cap sur le point le plus au sud des Amériques, Ushuaia, en Argentine. Ils partageront le tout via un blogue sur la plume de Roxanne et en image avec les clichés de Jean-Phillip et ses appareils photo.

Le départ du Québec se fera le 15 septembre. Il n’y a qu’une autre date qui est fixe, celle du 29 septembre, alors que Roxanne a une convention de danse latine au Colorado. Pour le reste, au jour le jour. Au fil de leur aventure, il est possible qu’ils fassent des échanges de services avec les gens. Au total, ils devraient avoir parcouru près de 60 000 km avec leur véhicule.

D’où part l’idée?

JPG : Ça part de moi. J’ai déjà voyagé six mois aux États-Unis avec un ami, et en 2019, je suis allé au Guatemala.

RB : C’est venu naturellement. Je suis en train d’apprendre l’espagnol et ce sont des pays qui m’intéressaient.

Vous serez partis durant deux ans?

C’est dur à évaluer combien de temps, un an et demi, deux ans? Il y a des places qu’on va aimer et qu’on va peut-être rester plus longtemps, d’autres qu’on va passer vite. On veut prendre le temps.

Jean-Phillip et Roxanne passeront au moins deux ou trois semaines sans leur véhicule, le temps qu’il transite par cargo entre le Panama et la Colombie. Eux s’y rendront en avion.

Jean-Phillip reviendra au Québec à l’été 2023, le temps d’une semaine, pour le mariage d’un ami.

D’où vient ce côté aventureux?

RB : Mes parents ont beaucoup voyagé. J’ai été introduit à ça jeune. À l’université, j’ai redécouvert les voyages avec un stage en Belgique. Je voulais partir longtemps pour m’imprégner de la culture.

JPG : C’est un peu la même chose. On est souvent parti en tente-roulotte en famille. Ça vient de là mon goût pour le plein air. J’ai aussi été à Whistler avec les montagnes à perte de vue. C’est aussi en voyage qu’est venue ma passion pour la photo.

Êtes-vous stressés, nerveux? Qu’en pensent vos parents?

RB : Un peu nerveuse, car l’Amérique latine peut être un peu plus épeurante, mais on dort dans des campings.

Ma famille est inquiète. Elle a peur que je me fasse kidnapper, mais on ira dans des endroits sécuritaires et on aura un « tracker » (GPS) sur notre van pour que les gens puissent nous suivre en direct sur notre site Web. Ma mère m’a dit : « peu importe ce que je vais te dire, tu vas y aller. »

JPG : Je ne suis pas stressé.

Mes parents m’ont toujours encouragé. Pour mon père, c’est sûrement de quoi qu’il aurait aimé faire.

Roxanne se dit la « prudente » des deux, qualifiant Jean-Phillip de plus « téméraire ».

Avez-vous un itinéraire?

JPG et RB : Notre plan est très flexible. On passe quatre mois aux États-Unis, quatre mois au Mexique et on compte passer un mois par pays pour les autres. On suit le Pacifique.

Ils comptent visiter 16 pays en tout et partout.

Ils se disent en paix avec le fait qu’ils ne verront pas tout.

Quels sont les endroits que vous avez le plus le goût de voir?

RB : Channel Islands, en Californie, et les îles Galapagos, le paradis pour les animaux. J’aime les animaux.

JPG : Le Parc national de Yosemite (Californie), l’Utah (qu’il a déjà visité) et la Patagonie pour ses glaciers, ses montagnes et les lacs bleu turquoise.

Le couple compte aussi faire de la plongée sous-marine à quelques endroits.

Que souhaitez-vous que cette aventure vous apporte?

RB : J’aimerais devenir trilingue et aller chercher du bagage en apprenant sur les pays visités. Je veux voir d’autres modes de vie, juste profiter de la vie et ralentir, d’arrêter d’être à la course, de revenir à l’essentiel.

JPG : Je veux montrer (en photos) les beautés de partout et apprendre l’espagnol.

Il compte même se faire accueillir dans des familles pour apprendre la langue.

Roxanne détient une formation en organisation de voyages. Elle adore l’eau. Pour Jean-Phillip, ce sont les montagnes.

Au bout de cette aventure, de la route de Panam, Jean-Phillip et Roxanne ne se ferment aucune porte.

Repartiront-ils en nomades? Les réponses viendront à ce moment.