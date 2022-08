Le fédéral investit 1M$ sur la Côte-Nord dans le secteur des pêches

Ce sont 13 projets sur la Côte-Nord qui se partageront un montant qui s’élève à près d’un million de dollars provenant du Fonds des pêches du Québec du gouvernement du Canada.

Cette aide financière permet d’appuyer des projets dans les domaines de l’innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l’aquaculture et de la transformation. Selon le gouvernement, les projets auront pour effet d’augmenter la valeur du poisson et des fruits de mer provenant de sources durables, et contribuer à positionner le secteur du poisson et des fruits de mer au Québec en vue d’une croissance continue à long terme.

Sur les 13 projets, six sont en Basse-Côte-Nord, un en Minganie, quatre dans la MRC des Sept-Rivières, un dans la Manicouagan et un en Haute-Côte-Nord.

Liste des projets :