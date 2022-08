Guy Jodoin se décrit comme un « boulimique de paysages »

Guy Jodoin en était à une première visite, pour ainsi dire, à Havre-Saint-Pierre, lorsqu’il y est venu au début août pour l’émission qu’il anime, La belle tournée.

Il y est allé en avion au début des années 2000, 2003 ou 2004, le temps d’une heure et douze minutes, pour annoncer à un couple de Cayens, Nadia et Rino, qu’ils étaient retenus pour la téléréalité Pour le meilleur et pour le pire.

Il est aussi venu du temps qu’il faisait du théâtre, sans avoir le temps de découvrir le coin.

Cette fois, il a pris le temps, de prendre le pouls de la ville, des gens, de manger.

Le deuxième matin, levé très tôt, « j’ai pris mon bolide et j’ai foncé vers Natashquan, le village mythique de Gilles Vigneault, un pilier », même jusqu’à Nutashkuan. Il aurait aimé se rendre jusqu’à Kegaska, mais le temps lui manquait.

Il dit avoir aussi été marqué par la forêt dénudée dans le secteur de Baie-Johan-Beetz et par les grandes rivières.

«Le paysage est beau sur la route. Ça donne le goût d’arrêter toutes les deux minutes. Je suis boulimique de paysages. Quand tu es dans un endroit de même (en parlant de la Côte-Nord et de la Minganie), je ramasse tout ce qui est possible avec mes yeux. »

Il a également pris du temps pour jaser avec les gens de la place. Ce qu’il retient de son passage sur la Côte-Nord? Son immensité et la chaleur humaine.

« C’est facile parler aux gens. C’est une question de secondes pour se faire aborder. Même si je n’étais pas connu, ça serait pareil. Les gens sont charmants. »

