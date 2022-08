La Côte-Nord n’échappe pas au problème des rendez-vous médicaux manqués

À la mi-août, un reportage du journal Le Devoir dévoilait que plus de 100 000 patients au Québec, ne s’étaient pas présentés à leur rendez-vous avec un omnipraticien depuis avril 2021, et ce, sans aviser pour annuler ou reporter. Le phénomène n’épargne pas la région.

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, cela représente plus de 5 600 personnes qui ne se sont pas pointées à leur rendez-vous, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, dans les installations de Sept-Îles et Baie-Comeau.

Dans les données fournies par le CISSS de la Côte-Nord, un rendez-vous médical comprend autant une visite chez un médecin de famille qu’une consultation avec un psychiatre ou une intervention chirurgicale dans un établissement du réseau public.

Et, ce ne sont pas que les rendez-vous avec les médecins qui sont comptabilisés, mais également les rendez-vous avec une infirmière, un intervenant psychosocial ou un physiothérapeute, par exemple.

« Ce n’est pas toujours de la mauvaise volonté de la part des gens, mais ceux qui le font doivent être sensibilisés sur les conséquences que cela engendre pour le système de santé », indique le Dr Olivier Mailloux,cjo chirurgien généraliste et chef du département de chirurgie de l’hôpital Le Royer à Baie-Comeau.

Dans le cas des chirurgies, il explique qu’il devient irréaliste de penser combler une place à la dernière minute en appelant la prochaine personne sur la liste vu le degré de préparation que nécessitent souvent les interventions, tant du côté du patient que de celui de l’établissement de santé.

Effectivement, il explique que si un patient ne se présente pas pour son intervention chirurgicale, les frais fixes demeurent les mêmes puisque l’établissement doit de toute façon payer le personnel attitré à la salle d’opération, l’électricité, le chauffage et tout le reste. Le chirurgien estime les coûts pour faire rouler une salle d’opération à 1 500 $ l’heure, qu’elle soit occupée ou non.

Pire à Sept-Îles

Sept-Îles fait moins bonne figure qu’à Baie-Comeau avec un taux de 7,99 % de patients absents ce qui représente 3 603 personnes, contre 3,34 %, 2 006 absents à Baie-Comeau, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Pour l’année en cours, c’est-à-dire du 1er avril au 1er août 2022, Sept-Îles déplore 1 462 (9,68 %) absences contre 704 (3,77 %) pour Baie-Comeau.

Ces chiffres pourraient être sous-estimés, selon le Dr Olivier Mailloux, puisque la compilation de ces données n’est pas nécessairement accomplie systématiquement par chaque département.

Pour le bloc opératoire, le chirurgien mentionne que pour 2021, ce sont 102 chirurgies qui n’ont pas eu lieu parce que le patient n’est pas venu et n’a pas avisé au préalable de son absence. Pour 2022, ce chiffre se situe à une quarantaine de no-show.

Bien entendu, l’organisation demeure consciente qu’il puisse parfois arriver des situations où les gens ne sont pas en mesure d’aviser à temps qu’ils manqueront leur rendez-vous médical. Il n’en demeure pas moins qu’il est toujours préférable d’aviser plus de 24 heures à l’avance afin que l’établissement de santé ait le temps de combler la place.

Les données sur ces patients délinquants sont colligées par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) seulement depuis avril 2021. Depuis cette date, la directive ministérielle est qu’après un deuxième rendez-vous manqué, le patient devra recommencer le processus du début sans possibilité de reporter à nouveau.

« Le système de santé au Québec appartient à tout le monde. On est chanceux d’avoir un système de santé accessible et gratuit, mais il ne faut pas le prendre pour acquis », conclut le Dr Mailloux.